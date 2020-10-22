Теперь в «Сбербанк Онлайн» можно оформить полисы страхования жизни

Сбербанк первым из российских банков вывел в собственное мобильное приложение программы страхования жизни. Теперь в «Сбербанк Онлайн» можно формировать накопления при помощи продуктов компании «Сбербанк страхование жизни» со стопроцентной защитой капитала и надёжной страховой защитой на весь срок действия договоров.

После снятия законодательных ограничений на продажу страховых продуктов на онлайн-площадках Сбербанк вывел в собственное мобильное приложение полисы страхования жизни. «Теперь в «Сбербанк Онлайн» всем пользователям доступна полная линейка инвестиционно-накопительных продуктов блока «Управление благосостоянием», включая страхование жизни, паевые инвестиционные фонды, ИИС с доверительным управлением, индивидуальные пенсионные планы, — говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. — В целом снятие ограничений на страхование жизни онлайн станет значимым стимулом для дальнейшего развития и цифрового страхования, и страхования жизни».

По ее словам, сегодня наибольшей популярностью в цифровых каналах у наших клиентов пользуются ПИФы и ИПП, доля онлайн-продаж которых в отдельные месяцы доходила до 65% и 45% соответственно. Аналогичная картина в ближайшие месяцы ожидается и в цифровых продажах программ страхования жизни.

22 октября в разделе «Инвестиции и накопления» мобильного приложения Сбербанк Онлайн появилась возможность оформить полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Думаю о будущем» компании «Сбербанк страхование жизни». Эта программа позволяет накопить от 150 тыс. до 5 млн рублей. Срок накоплений — от 3 до 20 лет. Взносы можно вносить единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Минимальный взнос — 2 тыс. рублей в месяц, 6 тыс. в квартал или 24 тыс. в год.

«Новая программа НСЖ выведена в Сбербанк Онлайн в базовых параметрах — в дальнейшем «Сбербанк страхование жизни» будет поэтапно ее модифицировать. Клиенты смогут подключить автоплатеж, формировать бо́льшие суммы накоплений и копить в валюте, подключить дополнительные страховые риски, — продолжает Наталья Алымова. — Также в программе появится чат-бот, который будет сопровождать клиента при оформлении полиса. В будущем программа НСЖ будет преобразована в полноценный онлайн-конструктор, который клиент сможет собрать под себя».

Среди дополнительных льгот и преимуществ НСЖ — страхование жизни и здоровья клиента на всю сумму накоплений или инвестиций. У средств, вложенных в программы, имеется специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса

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