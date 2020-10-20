Планы крупнейших научных объектов новосибирского Академгородка создадут вместе с минстроем региона

Стратегический план долгосрочного развития проекта «Академгородок 2.0» продолжится под контролем министерства строительства Новосибирской области – соглашение о сотрудничестве структура ведомства подписала с Институтом ядерной физики СО РАН. В дальнейшем договорённости будут заключены и с другими учреждениями Сибирского отделения.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства 20 октября, соглашение о взаимодействии при разработке плана «Академгородок 2.0» подписали ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области» (областной Геофонд), подведомственный минстрою региона, и Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

По словам главного архитектора Новосибирской области Александра Авсейкова, сотрудничество областного Геофонда и института ядерной физики позволит провести анализ территории, который станет основой для разработки концепции развития научно-производственного кластера «Наукополис».

«Сторонами соглашения планируется подготовка комплексного документа пространственного развития территорий на долгосрочный период (стратегический мастер-план), приоритетной задачей которого является повышение качества жизни на территории «Наукополиса» Новосибирской агломерации за счет применения нового стандарта организации пространства городской среды, обсуждение вопросов развития территории части Барышевского сельсовета, как территории развития ИЯФ СО РАН и других институтов академии наук», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В план развития «Академгородок 2.0» войдёт перспективное строительство крупнейших объектов «Наукополиса» — СКИФ и «Смарт-Сити». Стороны соглашения обменяются данными, полученными в результате геодезических и картографических работ, а также подготовят документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий.

В ближайшее время подобные соглашения будут подписаны и с другими институтами СО РАН, на территории которых запланировано строительство новых объектов «Академгородка 2.0».

Научно-производственный комплекс «Сибирский наукополис» — взаимосвязанные предприятия и организации по таким направлениям, как информационные технологии, биотехнологии, высокотехнологичные медицинские изделия и услуги и т.п. Кластер располагается в Советском районе Новосибирска, наукограде Кольцово и Бердске.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел планы развития НГУ. Он отметил, что они должны стать приоритетом наряду с продвижением проекта «Академгородок 2.0».

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