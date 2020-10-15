В Новосибирске завершается строительство каркаса станции метрополитена «Спортивная». 14 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на месте строительства станции метро, а также проконтролировал работы по созданию транспортной развязки рядом со строящейся Ледовой ареной.

Строительство новой Ледовой арены в пойме реки Оби и всей примыкающей к ней дорожной инфраструктуры в Новосибирске планируют завершить в 2022 году, чтобы успеть достойно принять молодежный Чемпионат мира по хоккею 2023 года. 14 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал строительство станции метро «Спортивная» и развязки на площади им. Лыщинского в ходе выездного заседания городского штаба по строительству объектов дорожной инфраструктуры.

Сегодня на станции метрополитена «Спортивная» завершаются работы по бетонированию стен и плит перекрытия каркаса, возводятся внутренние кирпичные стены и перегородки. Завершить каркас будущей станции планируют в ноябре этого года. После чего строители приступят к внутренним работам на станции, в том числе — установке оборудования.

«Если говорить о каркасе, мы подходим к финальному этапу. В этом году в планах — подвести станцию под крышу и начать подачу тепла. Далее речь пойдет об отделке и монтировании технологического оборудования. Для нас уже пройден очень важный переломный этап — отыгран конкурс по поставке эскалаторов. Их приобретение и установка — это значительная часть финансового плана на следующий год по строительству станции «Спортивная», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэрия Новосибирска заключила договор на поставку 12 эскалаторов европейского производства, которые будут работать на четырех выходах станции «Спортивная». Поставка первой партии — трех эскалаторов — ожидается в мае 2021 года. Подобное оборудование уже используется в московском и санкт-петербургском метрополитенах, где оно показало высокие эксплуатационные характеристики.

В целом транзитный поток пассажиров станции «Спортивная» составит около 8 тысяч человек в сутки при расчетной мощности станции 19 тысяч человек. Впервые в городе на станции метро установят перегородки, отделяющие платформы от путей. Дверцы перегородок будут открываться только по приходу поезда, повысив безопасность нахождения людей на платформе. Общая длина платформы будет 120,5 метра — это стандарт для размещения пятивагонных составов поездов.

Особое значение придается внешнему виду станции и ее выходов. Несмотря на то что проект фасада станции «Спортивная» уже разработан, продолжаются дискуссии по поводу деталей ее дизайна. По идее архитекторов, фасад станции должен составить единый архитектурный ансамбль с будущим ЛДС. Добиться этого — непростая задача, ведь в точности повторить стеклянные стены спортивного сооружения будет невозможно из-за технологических норм, применяемых к строительству входов в метро.

«Вход станции будет выполнен не из стекла, а из перфорированного металла, с применением самых современных решений. В том числе с установкой системы навесных вентилируемых фасадов. В ближайшие дни мы окончательно посмотрим предложения проектировщиков — тех компаний, которые поставляют нам эти фасадные системы», — рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Будет обновляться, по словам специалиста, и галерея метромоста, которая сегодня находится не в лучшем состоянии. Галерея капитально не ремонтировалась со времени запуска новосибирского метро в 80-х годах прошлого века. Сегодня проект новой галереи находится в стадии утверждения. Предполагается, что она сохранит свою цветовую гамму, но полностью изменит конструкцию окон, которая предусмотрит возможность быстрой замены ее элементов.

Кроме того, галерею сделают светопроницаемой, чтобы пассажиры метро могли видеть новый ЛДС и благоустроенную прилегающую территорию. Применят при реконструкции галереи и новые антивандальные решения — в частности, в ней установят камеры внешнего наблюдения.

Стоит заметить, что новая станция метро станет лишь частью крупной транспортной развязки, которая будет иметь значение для всего левого берега Новосибирска. И новая станция, и дорожная развязка на пл. Лыщинского позволят разгрузить напряженный транспортный узел, в который входят площадь им. Карла Маркса и станция метро «Студенческая».

«Развязку на площади Лыщинского надо сделать максимально быстро и аккуратно. Для этого нужно прежде всего решить вопрос с теплотрассами, с кабельным хозяйством. Здесь проходит очень много коммуникаций. Все нужно переложить и по-новому установить — для того чтобы расширить дамбу, въезды и выезды по улицам Немировича-Данченко и Блюхера, проспекту Карла Маркса», — заметил Анатолий Локоть.

Вынос всех коммуникаций с территории строительства начался в городе еще в 2019 году. В этом году работы по переносу коммуникаций планируется завершить. Это позволит активными темпами начать строительство дорог будущей развязки.

«Реконструкция площади Лыщинского включает расширение полосности примыкающих к ней автомобильных дорог. Улица Немировича-Данченко будет примыкать к площади восемью полосами дорожного движения. Со стороны улицы Блюхера к площади примкнут семь полос дороги. Число полос проспекта Карла Маркса не изменится. Всего реконструкции подвергнутся 1,6 км дорог. Параллельно будет создаваться вся инфраструктура — тротуары, ливневая канализация, светофоры. В отдельный проект выделено строительство пешеходного перехода через эти дороги», — рассказал подробности строительства дорожной развязки начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин.

До 2022 года планируется провести реконструкцию всего транспортного узла на площади им. Лыщинского. Стоимость работ составит 1,1 млрд рублей. Кроме того, сегодня уже ведется строительство централизованной системы очистных сооружений. Смонтирована канализационная насосная станция, которая будет собирать стоки со всех дорог, примыкающих к транспортной развязке. Это особенно важно ввиду близости реки Оби, куда не должны попадать грязные стоки с автодорог.

Строительство транспортной развязки и станции метро «Спортивная» ведется в соответствие с намеченными сроками, что не оставляет сомнений в том, что объекты успеют завершить к будущему чемпионату 2023 года. При этом мэр Новосибирска отметил важность новых объектов и для решения более глобальных задач — повышения транспортной доступности всего левобережья города.

«Сюда заводятся пассажиропотоки из всего Кировского района. Станцией будут пользоваться не только жители развивающегося микрорайона Горский и нового ЖК «Панорама». Новый пересадочный узел значительно решит проблемы пассажиров со всего левобережья. Поэтому, завершив это масштабное строительство, мы сделаем серьезный шаг в развитии всей транспортной инфраструктуры этой части города», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Во время выездного совещания глава города также обратил особое внимание подрядчиков на важность соблюдения культуры работ — чтобы город не чувствовал неудобств с выносом грязи из мест дорожного строительства. По поводу перспектив дальнейшего финансирования масштабной стройки мэр отметил, что вопрос решается в рабочем порядке с областным правительством и при поддержке федерального центра.

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