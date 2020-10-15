Директора новосибирского хлебзавода оштрафовали за нарушение «коронавирусных» предписаний

Октябрьской районный суд Новосибирска назначил штраф в размере 50 тыс. руб. директору АО «Новосибхлеб». Во время внеплановой проверки выяснилось, что на предприятии не соблюдались меры эпидемиологической безопасности, установленные для ограничения распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе суда 14 октября, руководитель завода признана виновной по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Нарушения выявили во время внеплановой проверки, которая прошла на предприятии в период с 31 июля по 27 августа.

«На предприятии по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий АО «Новосибхлеб» не обеспечено соблюдение противоэпидемического режима, не проводятся мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции – не обеспечено проведение дезинфекционного режима и обеззараживания воздуха», — сообщили в Октябрьском суде.

Антибактериальными средствами, в частности, не обрабатывали деревянные лотки и контейнеры. Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха на предприятии и вовсе отсутствовал.

Суд назначил директору «Новосибхлеба» штраф в размере 50 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ужесточить наказание за хождение без масок в регионе.

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