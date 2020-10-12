Губернатор Андрей Травников поручил ужесточить наказание за хождение без масок в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился усилить административные меры воздействия за нарушения масочного режима в связи с увеличением распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Об основных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией глава региона рассказал на оперативном совещании в областном правительстве 12 октября.

«Необходимо усилить административную работу и контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер, а также усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. Не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная – необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании. Также надо применять как можно более жёсткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как подчеркнул глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, в регионе продолжаются рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима. Проверки проходят на общественном транспорте, в крупных торговых центрах и на предприятиях общественного питания.

По итогам последних проверок в ТЦ «Сибирский молл» без масок оказалось 20% посетителей, в микроавтобусе №11 – 83% пассажиров, на предприятиях торговли в Бердске – 40% человек, а в маршрутных такси Бердска — от 42% до 100% человек. Нарушения также выявили в Искитиме и прилегающих к Новосибирску муниципальных районах, в том числе на пригородном пассажирском электротранспорте.

На прошлой неделе сотрудники МВД вместе с региональным минтрансом, минпромторгом и Роспотребнадзором провели 750 рейдовых мероприятий. По итогам проверок к ответственности привлекли 178 человек.

Глава регионального Роспотребнадзора также пояснил, что, согласно эпидрасследованиям, рост заболеваемости формируется за счёт внутрисемейных очагов, а также контактов между дальними родственниками – так называемые «гостевые» и «праздничные» случаи. При этом более половины заболевших – лица старше 65 лет, которые составляют основную группу риска. Он напомнил, что жителям региона следует сократить круг контактов.

Ранее сообщалось, что до конца недели в Новосибирской области не планируется вводить новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом губернатор региона Андрей Травников также сообщил на оперативном совещании в понедельник.

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