В Новосибирске завершается реконструкция по концессии кинотеатра «Космос»

Современный Центр хоккейного мастерства откроется до конца октября в здании бывшего кинотеатра «Космос» на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Заключительный этап масштабной реконструкции оценил 7 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть, побывав с рабочим визитом в здании бывшего кинотеатра.

Кинотеатр «Космос» был построен в Новосибирске ещё в 1962 году и по сей день остается одной из визитных карточек улицы Богдана Хмельницкого. С 2013 года кинотеатр прекратил свою работу, обсуждалась возможность его сноса. Но горожане выступили за сохранение здания, и тогда мэр Анатолий Локоть принял решение создать в стенах бывшего кинотеатра спортивно-образовательный комплекс, сохранив при этом исторический облик строения.

Именно это стало основным условием концессионного соглашения, которое в 2018 году заключила мэрия Новосибирска с ООО «Центр хоккейного мастерства». Концессионеру удалось справиться с задачей — сохранен фасад, его вывеска и цветовая гамма кинотеатра. Сохранилось почти все, кроме назначения здания. Теперь здесь будут готовить начинающих хоккеистов, а также предоставят возможности для занятия спортом всем желающим горожанам.

«Для построения всей городской инфраструктуры, в том числе в сфере спорта, нужно использовать не только бюджетные деньги, но и привлекать частных инвесторов. «Космос» — яркий пример такого сотрудничества. Здание бывшего кинотеатра стало объектом новой концессии. И я уверен, что созданный здесь Центр хоккейного мастерства сыграет очень важную роль для города в плане подготовки к чемпионату мира по хоккею 2023 года», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Еще одним важным условием концессионного соглашения, помимо сохранения исторического облика здания, стало обязательство концессионера выделять не менее 15 часов в неделю для бесплатных занятий воспитанников муниципальных учреждений города.

Однако концессионер уже высказал готовность предоставить льготные условия и для пенсионеров. Ожидая внуков из секций, бабушки и дедушки не будут скучать, а смогут заняться собой — например, поплавать в бассейне.

Всего на реконструкцию здания бывшего кинотеатра, по словам представителя концессионера, было потрачено более 100 млн привлеченных средств. Готовность объекта на сегодняшний день составляет более 90%.

«Идет финальная стадия строительства. Мы сдадим объект раньше срока, поскольку направили на него все наши силы. «Космос» будет семейным центром, у нас смогут заниматься спортом все члены семьи. Для детей от 3-х лет – это будут программы как по общефизической подготовке, так и по развитию хоккейного мастерства. Для людей элегантного возраста мы готовы предложить мягкие фитнесс-программы, занятия в бассейне. И, конечно, выполняя условия концессии, мы будем давать возможность заняться спортом тем, кто не имеет возможности оплатить занятия», — рассказала исполнительный директор Центра спортивного мастерства «Космос» Ольга Московец.

Сегодня в «Космосе» ведутся работы по уборке территории и заключительные подготовительные работы в хоккейном кластере. До конца октября в центре откроют все основные залы. А во второй половине ноября полностью будет готов для занятий бассейн. Он составит 20 метров в длину и 1,5 метра в глубину, будет включать две плавательные дорожки.

Хоккейный кластер занимает в здании центральное пространство – порядка 880 кв. метров. Здесь есть два мини-хоккейных поля с натуральным льдом и две площадки с пластиковым покрытием. На таком искусственном льду начинающие спортсмены смогут проходить тренировку и отрабатывать удары в обычной спортивной одежде и кроссовках.

«Хоккей, как известно, очень сложный в техническом плане вид спорта. Спортсмен должен не только хорошо владеть коньками, ногами и руками, но и мыслить. В зонах с натуральным и синтетическим льдом можно будет оттачивать свои навыки, тренировать броски, чтобы затем перенести этот опыт на большой лед», — рассказал подробности директор хоккейного отделения центра «Космос» Сергей Локтионов.

Одновременно на всех зонах для хоккея, по словам директора, можно тренировать до 30-35 человек – это чуть больше, чем стандартный состав хоккейной команды. Сегодня хоккейная школа уже ведет набор детей с 4 лет, которых в будущем будут доводить в центре до уровня высшего спортивного мастерства. Кроме того, на площадках центра смогут полноценно тренироваться даже опытные игроки из КХЛ.

Однако хоккей – это не только лед и клюшка, подчеркивают профессионалы. У всех хоккеистов очень сложный тренировочный процесс. Чтобы постоянно быть в форме, они занимаются и бегом, и боксом, и в тренажерном зале. Все это в конечном итоге и работает на высокий уровень игры на льду.

Поэтому не удивительно, что в центре хоккейного мастерства будет и большой фитнесс-центр, и мини-поля для футбола и баскетбола, а также зона бокса и места для групповых занятий йогой, пилатесом, кроссфитом.

Также в центре обещают помочь улучшить свою физическую форму всем новосибирцам, желающим избавиться от последствий гиподинамии в месяцы самоизоляции. С ними будут работать профессиональные тренеры с физкультурным либо медицинским образованием.

И все же главное предназначение центра – это развивать любимый сибиряками вид спорта – хоккей.

«У нас своя команда «Сибирь», очень давние традиции хоккея. И наличие подобного объекта говорит об особом спортивном статусе города, его готовности принимать соревнования самого высокого уровня. Если мы продолжим развитие спортивной инфраструктуры, построим ЛДС, то, очень может быть, что в будущем будем претендовать на проведение не только молодежных, но и взрослых чемпионатов мира по хоккею», — резюмировал Анатолий Локоть.

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