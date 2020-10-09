В ближайшие дни завершится реконструкция дорожной развязки на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей – въезде в Академгородок. Развязке добавили полос и регулируемый светофор.

Дорожная развязка на въезде в Академгородок реконструируется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации мэрии Новосибирска, в текущем году городские власти получили по программе БКАД 1,7 млрд рублей, на 200 млн рублей больше прошлого года. Это позволило увеличить объемы работ: было отремонтировано 46 км дорог вместо планируемых 43-х. В конце лета правительство Новосибирской области выделило дополнительные средства на ремонт дорог, благодаря чему несколько объектов были сданы досрочно, их отремонтировали за один сезон вместо двух лет. «Высвободились средства, ресурсы, чтобы решать текущие задачи и планировать объемы следующего года. Практически на каждом объекте это дополнительное финансирование нам позволило решить какие-то проблемы», — цитирует пресс-служба мэрии главу Новосибирска Анатолия Локтя.

Завершить реконструкцию развязки планируется к 15 октября. Изначально планировалось, что развязка может стать двухуровневой или трехуровневой, однако это требовало больших финансовых затрат. В итоге городские власти остановились на более экономичном, но не менее эффективном решении. «Добавили дополнительные полосы для тех, кто поворачивает налево на проспект Строителей, а также разгонные полосы для выезжающих с него на Бердское шоссе. Сейчас, даже в конце рабочего дня, здесь не скапливается пробка. Кроме того, есть возможность регулировать режим работы светофора в течение дня, что позволит динамично откликаться на утренние и вечерние часы пик. Ситуация стала намного легче», — рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе проверки работ на развязке.

В мэрии отметили, что в рамках реконструкции развязки обновилась также сам дорожный участок. Здесь прокладывается ливневая канализация, обустраиваются пешеходные переходы, тротуары, устанавливаются камеры и светофоры. С учетом дополнительно выделенных средств, общие затраты на реконструкцию развязки и дорожного участка составили 98 млн рублей.

Всего в этом году в Новосибирске ремонтируется 41 дорожный объект, из них 11 – по нацпроекту БКАД.

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