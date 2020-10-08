«МегаФон» назвал главное место притяжения сибиряков в этом году

В условиях закрытия границ жители России скорректировали отпускные планы в сторону внутреннего туризма. Были освоены и такие нетипичные направления для отдыха, как Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. Но для жителей Новосибирской области главным «местом силы» по-прежнему остается Республика Алтай.

«МегаФон» с использованием инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.

Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе списка – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Сибирские курорты – Байкал и Алтай – из-за пандемии также приняли меньше гостей, здесь общее число отдыхающих снизилось на 6%. Тем не менее, излюбленным местом отдыха у абонентов «МегаФона» в Новосибирской области по-прежнему остается Горный Алтай.

«В ТОП-5 самых популярных направлений наших пользователей вошли преимущественно соседние регионы: Алтай, Кузбасс, Томская область и Красноярский край. При этом Горный Алтай лидирует с большим отрывом, на него пришлось 30% передачи данных и 43% голосового трафика, – сообщила директор Сибирского филиала «МегаФона» Галия Сайфутдинова. – Летом этого года за пределы Новосибирской области выехало 62 тысячи абонентов «МегаФона», которые во время своих поездок в общей сложности загрузили более 1 петабайта мобильного интернета и проговорили 27 миллионов минут».

Средняя продолжительность путешествия сибиряков составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты «МегаФона» также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

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