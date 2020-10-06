Депутат от ЕР стал спикером гордумы Томска, где партия потеряла большинство

Спикером Гордумы Томска VII созыва стал депутат от «Единой России» Чингис Акатаев. Такой выбор народные избранники сделали на первом собрании 6 октября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя счётной комиссии гордумы Константина Ушакова, по результатам тайного голосования Акатаев набрал 20 голосов. 15 человек проголосовало за представителя «Штаба Навального в Томске» Ксению Фадееву, двое – за депутата от ЛДПР Юрия Ворошилина. Ни одного голоса не досталось Василию Ерёмину, которого выдвинула партия «Яблоко».

Представители регионального отделения КПРФ намеревались выдвинуть на пост председателя гордумы заведующего кафедрой Томского государственного архитектурно-строительного университета Андрея Петрова, однако не сделали этого. При этом Петров был выбран заместителем председателя городского парламента.

Чингис Акатаев с 2012 по 2017 год находился на посту вице-губернатора Томской области по социальной политике. Оставляя эту должность, Акатаев заявил, что далее намерен работать в других направлениях. Ранее он был депутатом Законодательной думы региона, а также работал в банковской сфере.

По итогам выборов в гордуму Томска 13 сентября «Единая Россия» получила всего 11 мандатов из 37, в том время как в прежнем созыве у партии был 21 мандат из 35. При этом по партийным спискам ЕР всё же набрала большинство – по окончательным подсчётам за неё проголосовали 24,46%.

В нынешний состав гордумы по одномандатным округам также вошли 8 представителей КПРФ, 7 самовыдвиженцев, по три депутата от «Справедливой России» и «Яблока», по два – от ЛДПР и «Новых людей» и один депутат от «Партии Роста».

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