После обработки всех 17 919 действительных бюллетеней по единому округу лидирующие позиции занимает партия «Единая Россия». Она набрала 24,22% голосов избирателей (4 464). Общая явка на выборах в Томске составила 16,76%. Проголосовали почти 63 тысячи из 375,7 тысячи избирателей.

За ЛДПР голоса отдали 18,03 % томичей, пришедших на выборы, или 3 323 человека. У коммунистов — 17,69 % голосов (3 261). Партия «Новые люди» получила 13,46 % (2 480 голосов), справедливороссы — 10,79 % (1 988). Такая низкая общая явка, по мнению многих действующих депутатов и общественников, вероятно может быть связана с низкой информированностью населения о месте и времени голосования и снижением доверия к властям.

Напомним, на этих выборах жители Томска выбирали депутатов для нового созыва городской думы. Всего избраны 37 человек: десять депутатов по единому избирательному округу (по партийным спискам), еще 27 кандидатов — по 27 одномандатным округам. Избирком зарегистрировал на выборы семь партий и 156 кандидатов-одномандатников. За партию «Яблоко» проголосовали 7,97 % участников голосования (1 469), а за «Партию роста» — 5,07 % (934 человека).

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