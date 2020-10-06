Новые рейсы из Новосибирска в Екатеринбург запустит авиакомпания Red Wings

С 11 октября партнёр аэропорта Толмачёво авиакомпания Red Wings приступит к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург – Новосибирск – Екатеринбург. Современные самолёты российского и зарубежного производства будут отправляться в Свердловскую область по средам, пятницам и воскресеньям.

С открытием нового рейса пассажиры аэропорта Толмачёво смогут путешествовать в Екатеринбург ещё и утром. Сейчас рейсы из Новосибирска в Екатеринбург на воздушных судах Boeing 737 и Embraer 170 в дневное и вечернее время выполняет S7 Airlines.

Рейс WZ 1061 вылетает из Екатеринбурга в 00:05 и прибывает в аэропорт Толмачёво в 04:35. Рейс WZ 1062 вылетает из Новосибирска в 05:35 и прибывает в Екатеринбург в 06:05. С 28 октября время вылета/прилёта рейса WZ 1061 меняется на 01:50/06:20 соответственно, рейса WZ 1062 — на 07:30/08:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

В аэропорту Толмачёво принимаются необходимые меры противоэпидемической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В соответствии с методическими указаниями Росавиации пассажирам необходимо использовать защитную маску и перчатки в аэропорту и на воздушном судне.

Ранее также сообщалось о том, что авиакомпания «Ямал» увеличит количество рейсов в Салехард из Новосибирска.

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