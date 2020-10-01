Авиакомпания «Ямал» увеличит количество рейсов в Салехард

Рейсы партнёра аэропорта «Толмачёво», авиакомпании «Ямал» из Новосибирска в Салехард будут выполняться дважды в неделю – в среду и субботу. Ранее самолёты в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа вылетали из «Толмачёво» только в субботу. Новый график вступит в силу с 7 октября.

Рейсы YC 487/488 выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Время вылета и прилёта зависит от дня недели.

Как отмечают в авиакомпании, в результате увеличения частоты рейсов пассажиры из Салехарда, путешествующие по России, смогут воспользоваться удобными стыковками в Новосибирске. В свою очередь, пассажиры аэропорта «Толмачёво» могут отправиться в Салехард — единственный в мире город, расположенный на Полярном круге. Он интересен своей историей, необычными музеями и памятниками. Среди них — Обдорский острог, музейный комплекс им. И.С. Шемановского, памятник мамонту, стела «66 параллель», Музей полярной авиации и другие достопримечательности.

Направление Новосибирск – Салехард входит в перечень субсидируемых по постановлению правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1242 и софинансируется бюджетом Ямало-Ненецкого автономного округа. Увеличение частоты рейсов стало возможным благодаря тому, что маршрут включили в постановление правительства РФ от 10 августа 2020 года № 1205. Положения этого документа касаются в том числе развития внутреннего туризма в условиях пандемии.

В «Толмачёво» принимаются необходимые меры противоэпидемической защиты. В соответствии с методическими указаниями Росавиации пассажирам необходимо использовать защитную маску и перчатки в аэропорту и на воздушном судне.

Ранее сообщалось о том, что на стройплощадке нового терминала «Толмачёво» установили первую сваю.

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