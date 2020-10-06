Генплан Новосибирска согласовали в правительстве Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил актуализированную версию проекта генерального плана Новосибирска. Теперь документ предстоит согласовать в городском совете депутатов.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 5 октября, Андрей Травников подписал сводное положительное заключение по проекту генерального плана Новосибирска, в котором были устранены замечания региональных министерств.

«Основная часть замечаний была связана с взаимодействием с федеральными органами по размещению объектов федерального назначения. Благодаря слаженной деятельности всех структур, вошедших в состав согласительной комиссии по подготовке генплана города, их удалось устранить», — сообщил заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

Генплан Новосибирска был разработан в 2007 году как основной документ развития мегаполиса. Его актуализация началась в 2019 году. В феврале 2020 года были проведены публичные слушания, после которых обновлённую версию документа представили для рассмотрения и согласования в правительство региона и федеральные органы государственной власти.

Во время рассмотрения проекта ряд региональных министерств внесли в него замечания. 27 июля была создана согласительная комиссия по их устранению. К работе над документом присоединились также специалисты министерства строительства Новосибирской области.

Актуализированную версию генплана Новосибирска утвердят на сессии городского совета депутатов.

Ранее сообщалось о том, что в рамках генерального плана предполагается до 2025 года реконструировать и построить 68 км около 40 новых и существующих участков дорог. Кроме того, согласно документу, в мегаполисе будут развиваться трамвайная сеть и метрополитен. Так, планируется продолжить возведение Дзержинской линии до станции «Молодёжная» протяжённостью 3,8 км.

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