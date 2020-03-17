Станет ли генплан Новосибирска основой для комфортной мобильности?

Работа над актуализацией генерального плана Новосибирска идет в соответствии с ранее намеченным графиком. На одной из ближайших сессий горсовета вопрос о принятии главного градостроительного документа Новосибирска будет внесен в повестку. Крупнейший за Уралом мегаполис получит свой актуализированный и доработанный закон пространственного развития. «Континент Сибирь» изучил предложения генплана и выяснил, поможет ли документ в развязке сложных транспортных узлов города.

В течение 2019 года мэрией Новосибирска и ответственным за разработку генплана проектировщиком — МБУ «Институт градостроительного планирования» была проведена работа по актуализации генерального плана города Новосибирска, утвержденного в 2007 году. В актуализированной редакции генерального плана были сохранены концептуальные основы и градостроительные решения. В конце января состоялось рассмотрение документа на архитектурно-градостроительном совете, затем прошли публичные слушания на четырех площадках для городской общественности.

В отличие от своего предшественника, генерального плана Новосибирска от 2007 года, актуализированный документ не вызывает сколько-нибудь острых и бурных дискуссий как в профессиональной среде, так и в среде городской общественности.

Если 13 лет назад представители архитектурной общественности областного центра в лице ряда известных профессионалов подвергали этот градостроительный документ жесткой критике, то сегодня подобных реакций нет. Процесс градостроительного проектирования уже обкатан, в отличие от периода составления генерального плана 2007 года, который разрабатывался в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, принятого в 2004 году. Тогда составители шли путем первопроходцев, не были разработаны правила землепользования и застройки.

Сегодня аналогичных острых дискуссий по актуализированному генеральному плану областного центра фактически нет, а концептуальные моменты развития города не вызывают вопросов. В конце января документ был представлен на архитектурно-градостроительном совете мэрии Новосибирска.

«Актуализация генерального плана, по сути, не является разработкой нового градостроительного документа «с нуля». Перед началом работы на архитектурно-градостроительном совете мэрии было проведено несколько совещаний, была создана рабочая группа, были внесены предложения, которые учтены при работе над документом, поэтому в целом он был одобрен», — отмечает архитектор, руководитель ООО «АПМ-2002» Игорь Поповский.

Сегодня в архитектурно-градостроительном сообществе города наметилось согласие по главным концептуальным направлениям развития города и проведена большая работа по разработке проектов планировок различных городских районов. Также проведен целый комплекс работ по транспортному планированию. Все это стало основой для составителей актуализированного генерального плана города.

Игорь Поповский отмечает, что после одобрения городским Советом депутатов актуализированного генерального плана он станет законом градостроительного развития Новосибирска.

«Актуализация генерального плана города — глубокая профессиональная работа, которая получила высокую оценку участников градостроительного совета — специалистов, экспертов, проектировщиков, тех, кто знает толк в градостроительной политике. В обновленной редакции учтены все те приоритеты, которые мы определили вместе с новосибирцами, — дороги и транспорт, социальная инфраструктура и зеленые зоны», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании архитектурно-градостроительного совета муниципалитета в конце января 2020 года. Глава города особо подчеркнул, что в актуализированной версии генплана заложено изменение транспортного каркаса Новосибирска для разрешения главной проблемы мегаполиса — пробок. При этом решение вопроса транспортной доступности отдаленных микрорайонов, согласно документу, будет опираться на электротранспорт — метрополитен, трамвай, городскую электричку.

Самые затратные

Генеральный план города как стратегический долгосрочный документ намечает пути развития городской транспортной системы, обозначает транспортные коридоры для перспективных магистралей и линейных объектов транспортной инфраструктуры, отмечает приоритеты развития тех или иных элементов транспортной сети. В материалах генерального плана находят отражение перспективное развитие как улично-дорожной сети, так и основных видов магистрального и внеуличного и уличного общественного транспорта. Поэтому заложенные проектные решения могут способствовать развязке транспортных проблем и узлов либо, наоборот, усугублять их.

Таким образом, планировочные решения, которые закладываются в генплане, определяют стратегические направления развития городской транспортной системы, ее наиболее капиталоемких объектов, являющихся элементами дорожно-транспортного каркаса, который можно сравнить с кровеносной системой человека.

Еще один момент, касающийся градостроительного проектирования транспортной инфраструктуры городов, заключается в том, что наблюдается хроническая нехватка средств на развитие объектов дорожной и транспортной инфраструктуры. К сожалению, в открытых источниках не встречаются цифры дефицита финансирования на эти цели развития. Впрочем, можно не сомневаться, что в последующие 10 лет действия актуализированного генерального плана Новосибирска (проектный срок 2030 год) город получит необходимые ресурсы для выполнения всего комплекса запланированных мероприятий, и нехватка средств будет преодолена.

Сегодня финансирование транспортных проектов ведется в рамках как национальных проектов «Безопасные и качественные дороги 2.0», так и федерального проекта «Развития магистральной инфраструктуры до 2024 года». Также активно привлекаются средства городского и регионального бюджетов.

Существующая проблема недофинансирования городской транспортной инфраструктуры порождает заметное отставание развития инфраструктуры от потребностей горожан, а также растягивание сроков по строительству намеченных в генпланах объектов. Это усугубляет транспортную проблему и резко снижает комфортность мобильности для жителей города.

Проблему усугубляет фактическое отсутствие институциональных инвесторов, системно вкладывающих в развитие транспортной инфраструктуры крупных городов страны. Зарубежные и отечественные инвесторы практически не проявляют интерес к муниципальному инфраструктурному рынку, их интерес остается нереализованным в силу разных причин. Впрочем, подобный анализ выходит за рамки данного материала.

Сегодня можно назвать большое число нереализованных объектов, запланированных прежними генпланами, как на улично-дорожной сети областного центра, мостовых переходов, транспортных развязок, транспортно-пересадочных узлов, так и сети метро, трамвая и других видов общественного транспорта. Такое отставание в развитии транспортной сети, спровоцированное дефицитом средств, отсутствием четко выверенной транспортной политики федеральных органов и рядом других факторов, тормозит в целом градостроительный процесс.

В основе рельсовый каркас

Актуализированный генеральный план должен подтвердить перспективные транспортные коридоры, наметить пути дальнейшего развития улично-дорожной сети города, развития внеуличных видов скоростного транспорта (метрополитен) и трамвайной сети города, а также транспортно-пересадочных узлов, перехватывающих автопарковок, наметить площадки для депо и благоустроенных конечных остановок. Несколько ранее проработка таких мероприятий была проведена в принятом и утвержденном городским Советом депутатов «Проекте комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года» (ПКРТИ).

Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин отмечает, что те объекты, которые были проработаны в ПКРТИ города, вошли в транспортный раздел актуализированного генплана, но не всем списком. Градостроителями и специалистами профильного департамента было проведено критическое осмысление. Поэтому в актуализированном генплане стало меньше таких капиталоемких объектов как, например, транспортные развязки.

Сейчас по категории «искусственные дорожные сооружения» проходят 17 объектов, в том числе такие как транспортная развязка на пересечении ул. Ипподромской — Лескова, развязка в районе платформы Матвеевка на Бердском шоссе, транспортная развязка на пересечении Советского шоссе и ул. Мира в Кировском районе, путепроводы через Транссибирскую магистраль по ул. Дукача, трамвайный путепровод на ул. Петухова и ряд других. Вошедшие в генплан объекты требуются как для ликвидации узких мест на улично-дорожной сети города, так и для дальнейшего развития пассажирского общественного транспорта.

Тем не менее в поле зрения проектировщиков — составителей генплана попал вопрос о развитии Новосибирского метрополитена. Несмотря на тот факт, что областные власти не располагают средствами федерального бюджета на развитие метро, а метрополитены в регионах не соответствуют целям государственных программ развития транспорта, как отметил недавно министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, в таком стратегическом документе вопрос о развитии сети метро не мог не быть поставлен.

Проектное решение дальнейшего развития новосибирской подземки заключается в строительстве продолжения Дзержинской линии до станции «Молодежная» протяженностью 3,8 км с созданием технической охранной зоны. Также строительство продолжения Ленинской линии до станции «Северная» (площадь Калинина — ул. Северная) протяженностью 1,47 км. Как пояснил «КС» Михаил Никулин, этот объект метрополитена станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который будет создан в северной части города, поскольку планировочные условия на площади Калинина (станция метро «Заельцовская») не позволяют создать аналогичный ТПУ. Также в генеральном плане — продолжение Ленинской линии до станции «Пермская» на участке площадь Маркса — улица Троллейная. Это позволит разгрузить станцию «Площадь Маркса», а также создать перехватывающую парковку и крупный транспортно-пересадочный узел в левобережье. Утверждать, что все запланированные в генплане станции метро будут построены к расчетному сроку нельзя, но технические зоны на карте города обязательны.

В отличие от ранее разработанного генплана города 2007 года в транспортном разделе актуализированного документа большое внимание уделено развитию трамвайной сети Новосибирска. Развитие трамвайного сообщения — это общемировая тенденция. В актуализированном документе планируется строительство 13 новых трамвайных линий протяженностью более 32 км. Учитывая существующую протяженность трамвайных линий (59 км), это направление станет существенным фактором дальнейшего развития данного вида общественного транспорта. Фактически у новосибирского трамвая появится «второе дыхание». В перспективе трамвайным сообщением будут связаны с существующей сетью микрорайон Родники, пригородный поселок Каменка, Плющихинский и Южно-Чемской жилмассивы, микрорайон «Березки» в районе Затулинского жилмассива. Планируется восстановление трамвайных путей по проспекту Дзержинского, на участках улиц Кошурникова, Ипподромской и ряда других. Также в развитии трамвайной инфраструктуры в актуализированном документе забронированы участки под перспективные трамвайные депо в Родниках, на Золотой горке и в районе существующего Ленинского троллейбусного депо.

Еще одна новелла главного градостроительного документа города — зарезервированы четыре площадки для строительства депо автобусов/электробусов, 21 площадка конечных остановочных пунктов и 12 перехватывающих парковок. Последние относятся к системе как улично-дорожной сети, так и общественного транспорта, обеспечивая их интеграцию. Михаил Никулин отмечает, что «после реализации всех запланированных мероприятий роль рельсового транспорта, и в особенности трамвая, в транспортной системе города значительно возрастет, это значительно улучшит качество обслуживания пассажиров городского транспорта. Также большое внимание в генплане уделено инфраструктуре обслуживания: депо, пересадочным узлам, конечным остановочным пунктам».

Сеть большого города

Дальнейшее развитие улично-дорожной сети Новосибирска обусловлено не только растущей автомобилизацией, но и градостроительным развитием, появлением новых жилых массивов, производственно-складских зон, а также дальнейшим усложнением территориальной структуры города. В актуализированном документе всего таких объектов улично-дорожной сети (УДС) более 70, включая искусственные дорожные сооружения транспортных развязок, путепроводов и тоннелей.

Впрочем, появление наибольшего числа перспективных объектов УДС обусловлено динамичным жилищным строительством новых микрорайонов, в которых наметилось существенное отставание транспортно-дорожной инфраструктуры.

До 2025 года будет построено и реконструировано 68 км около 40 новых и существующих участков улично-дорожной сети. Среди важнейших дорог общегородского значения указаны продление Красного проспекта в северном направлении (Родники) протяженностью 3,3 км от городского аэропорта Северный; строительство ул. Доватора от Гусинобродского шоссе до ул. Выборной протяженностью 4 км; реконструкция ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Семьи Шамшиных общей длиной 3,2 км с путепроводом над Ипподромской магистралью; строительство ул. Дукача от ул. Титова до ул. Станционной протяженностью 2,18 км с путепроводом над Транссибирской магистралью; строительство магистрали по границе города от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова протяженностью 3,4 км; строительство ул. Николая Сотникова на Южно-Чемском жилмассиве (3,2 км), а также ул. Федора Горячева от пос. Краснообск до ул. Комсомольской на Северо-Чемском ж/м (4,45 км). Другие объекты дорожного строительства и реконструкции менее масштабны. Тем не менее они позволят создать новые выезды из микрорайонов, будут выполнять функцию дорог-дублеров, существующих загруженных участков, позволят напрямую соединить окраинные микрорайоны и т. п. В целом выполнение дорожного раздела генплана намного снизит напряженность и загрузку улично-дорожной сети города.

Также на представленных картографических материалах обозначены такие перспективные объекты регионального значения, как Центральный мост через Обь, Юго-Западный транзит, Восточный обход Новосибирска. Они в ближайшей перспективе станут частью дорожного каркаса областного центра, но их значение будет выходить далеко за границы городского образования.

Таким образом, работа по актуализации генерального плана Новосибирска до 2030 года находится на финишной прямой. Также предстоит согласование материалов генерального плана с органами власти Новосибирской области и Российской Федерации, которое планируется завершить к июню 2020 года. Актуализированный документ станет обоснованием дальнейшего развития транспортной системы крупнейшего мегаполиса азиатской части страны и улучшения дорожной ситуации.

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