Среди электронных бухгалтерских сервисов — «облачных» и локальных — самый большой кусок российского рынка занимает отечественный разработчик «1С», к которому, как показывает опыт, пользователи закономерно предъявляют больше всех претензий. И он все равно удерживает первую строчку. Кто-то может сослаться на то, что людей заставляют выбрать российский продукт, например, в тех же госучреждениях. Но действительно ли все упирается в протекционизм? И способен ли продукт от «1С» выдержать свободную конкуренцию с гигантами вроде Oracle или SAP в одной отдельно взятой России?

За что не любят «1С»

Если за клавиатуру садится не программист, который сначала лезет в код продукта и уже потом начинает ругаться, а обычный бухгалтер (как в большинстве случаев), то первым, на чем спотыкается его взгляд, становится интерфейс. Про него уже можно рассказывать анекдоты. Но если говорить серьезно, на притирку к рабочей среде «1С» может потребоваться много времени и сил. Особенно для ИП, которые ведут бухгалтерию самостоятельно.

По словам пользователей, с которыми поговорил «Континент Сибирь», одна из популярных претензий пользователей к интерфейсу — его «теснота». Многим банально не хватает рабочего места на экране: главное меню стоит вертикально (то есть ширина подписей съедает хорошую часть пространства), плюс горизонтальное меню с иконками. Многие бухгалтерские (да и не только) программы обходятся одним меню в верхней части экрана, все остальное пространство — рабочее. Можно, конечно и в «1С» перенести «вертикалку» наверх, но в таком варианте получается слишком увесисто, особенно если бухгалтер работает с двумя программами сразу. Здесь возникает еще одна проблема: громоздкий интерфейс практически не позволяет держать открытыми другие окна на экране. Чтобы рабочее пространство не ужалось до размеров игральной карты, окно приходится разворачивать в полноэкранный режим. А если бухгалтеру требуется, допустим, сравнить документ, движение и отчет, открыв три окна одновременно? В старых версиях программы два окна в управляемой форме открыть вообще было нельзя. Сейчас можно, но, по отзывам пользователей, неудобно.

Громоздкий интерфейс практически не позволяет держать открытыми другие окна на экране

К интерфейсным минусам можно отнести и отсутствие фильтров на некоторых функциях (все вываливается общим списком), модальные окна и тому подобные неудобства. Многие жалуются и на неудобный поиск по реквизитам.

Производительность и оптимизация — еще одна популярная претензия. Нет, системные требования продуктов от «1С» ниже, чем у большинства зарубежных аналогов, но используют они эти ресурсы не всегда рационально. Сейчас в ответ на претензии о «тормозах» производители и эксперты рекомендуют ставить систему на «твердотельник» SSD вместо обычного жесткого диска. В офисных компьютерах, которые, как правило, собираются из самых бюджетных комплектующих, и которые в основном и используют бухгалтеры, SSD если и встречается, то крайне редко. К тому же те, кто последовал этому совету, обнаружили, что в некоторых местах зависания прекратились, а в некоторых нет (пример — окно «Все функции»). То есть проблема не в скорости передачи и обработки данных компьютером, а в самой программе.

Ну и наконец, многих пользователей раздражает капризность программы, которая при одинаковых, на первый взгляд, вводных данных может выдавать разные результаты. Капризы касаются не только импорта данных — «1С» вообще требует постоянного тонкого контроля. Желательно руками специалиста — это отметили почти все.

В чем же секрет «1С»?

Но почему бизнес тем не менее часто пользуется именно «1С» при всех недостатках этой системы? Коммерческий директор ООО «Авиакомпания «Вельталь-авиа» (Омская область) Денис Меньших отмечает, что благодаря «открытой системе» можно запрограммировать его под потребности предприятия, тем самыми автоматизировать часть работы бухгалтерии и сократить время обработки документации. «Наше предприятие использует продукты «1С» на протяжении 15 лет. Да я согласен, что они являются если не монополистами, то занимают ведущие позиции на своем рынке», — поясняет Денис Меньших.

Такие отзывы дают многие респонденты «Континента Сибирь»: все хорошо, все на месте, все привычно, остановили выбор на них. Но о том, что «1С» предлагает нечто уникальное, неподражаемое, не имеющее аналогов в мире, никто не сказал. Как и о какой-то уникальной цене. Но, тем не менее, именно этот вендор первым приходит на ум при разговоре о бухгалтерской или товаро-учетной системе. Неужели все дело в протекционизме, который «отсек» от Oracle и тому подобных гигантов государственные и окологосударственные учреждения в России? Но у «1С» есть конкуренты и на внутреннем рынке. Так, до 2018 года роль главного такого конкурента играла корпорация «Галактика», стабильно входившая в пятерку лидеров, по данным TAdviser и других аналитиков. Потом обе компании образовали совместное предприятие. И сегодня на рынке остаются разработчики-универсалы «заменители «1С» (например, «Компас»), но ориентированы они в первую очередь на крупных клиентов. Продукты для малого и микробизнеса, как правило, более «адресные», направленные на решение конкретной задачи: «МойСклад», «Мое дело» и так далее. Чаще всего такие предложения работают онлайн и продаются по подписочной системе.

Таким образом, формально альтернатив «1С» сегодня более чем достаточно.

По мнению экспертов рынка, в основе популярности решений «1С» — не продуктовый или протекционистский, а маркетинговый фактор. «1С» на российском рынке сумела сесть на два стула сразу — которые на мировой арене занимают Microsoft и Apple. То есть они создали систему «базовую», которую все видят в качестве выбора по умолчанию, не требующего обоснований, и в то же время «самобытную», не похожую на другие и вырастившую свою экосистему — как это сделали «яблочники».

Наиболее явно это видно на примере «Бухгалтерии», которую «1С» разрабатывает дольше всех. И этот продукт, несмотря на все отмеченные выше недочеты, очень зрелый, он живет и эволюционирует очень давно, и под него сам рынок успел сформировать модель работы. Сам разработчик до сих пор вкачивает в него много сил — это и называется «Синдромом флагмана».

Большое число претензий к «1С» вызвано большим числом «глаз», способных увидеть недостатки

Сходство с Microsoft добавляет еще и то, что большое число претензий к «1С» вызвано большим числом «глаз», способных увидеть недостатки. Так, в число озвученных пользователями недостатков попало большое количество багов, на которые разработчик не обращает внимания, и слишком частые обновления, которые не дают нормально работать. Некоторые эксперты предлагают вместо постоянного выпуска «заплаток», исправляющих отдельные баги и одновременно добавляющих новые, делать пакеты обновлений один-два раза в год, в которые собирать весь накопленный пользователями опыт и их запросы.

Сторона Apple, или самобытность, была заложена еще на старте, при выборе языка программирования. Вернее, при создании собственного, причем на основе кириллицы, что делает его непохожим на все остальные (хотя некоторые специалисты отмечают сходство с VB и C++). Речь идет не о русскоязычных формулах в Excel (локализация не затрагивает код самой программы), а о полной русификации всех функций и терминологии.

Возможно, первоначально разработчики не задумывались о том, во что это выльется, и делали такой язык для удобства пользователей-бухгалтеров, не умеющих программировать, чтобы те смогли в случае чего сами дописать нужную функцию. За это время изменилось и государство, требующее от бизнеса больше отчетов, и система, догоняющая и перегоняющая запросы государства и пользователей. А язык остался.

Пойдя с самого начала «другим путем», «1С» вырастила вокруг себя огромную инфраструктуру, материальную и кадровую. «Я бы не рекомендовала использовать в бухгалтерии банковские сервисы и другие онлайн-программы. Если организация начала расти, то информацию из этих систем в профессиональную бухгалтерскую программу «1С:Бухгалтерия» нельзя перенести автоматически», — предупреждает директор бухгалтерского аутсорс-сервиса «Главбух Онлайн» Елена Пермякова. Очень красноречивая фраза, говорящая о том, что при текущей ситуации на рынке несовместимость «1С» с другим продуктом является проблемой скорее для «другого».

В пользу «1С» играет и построение развитой сети продаж. У мировых гигантов в России представительства есть только в крупных городах, у «1С» — в каждом регионе, часто даже не по одному. Дилеры и франчайзи достаточно мотивированы: сегодня «1С» разрослась из бухгалтерской программы до полноценной операционной среды, поверх которой можно надстраивать различные конфигурации как от самой «1С», так и от других производителей. И на каждой лицензии дилер зарабатывает до половины ее стоимости. На сегодня франчайзинговая сеть «1С» включает более 8 тысяч компаний — это может быть как ИТ-фрилансер с лицензией, так и достаточно крупное по местным меркам предприятие с более чем сотней сотрудников.

Сюда же можно отнести и персонал. Елена Пермякова вспоминает эпизод по внедрению ERP-системы от заграничного конкурента «1С» мирового уровня, на который нашелся всего один заказчик из крупного бизнеса, и проект до сих пор не запустился, поскольку компания не смогла найти специалиста под свои требования. Специалистов по «1С» сегодня подготовлено намного больше. Конечно, не каждая компания может позволить себе штатного программиста, работающего конкретно с одной системой. Но предложений на рынке труда предостаточно: число обученных специалистов по работе с «1С» управляющий партнер Центра внедрения и поддержки ФТО Владимир Малах оценил в более чем 300 тысяч человек. Конечно, стоит учесть и тот фактор, что наличие такого специалиста считается «очень желательным» для успешной работы: пока тот же SAP выдает покупателю гладко отполированную конструкцию с несколькими кнопками, «1С», возможно, придется еще «подкрутить и подстучать» на месте. Зато цена намного меньше. К тому же многие из таких специалистов совмещают свою должность с бухгалтерской.

Если убрать протекцию государства, пошатнется ли без нее положение «1С»?

Конечно, свою роль играет и государственная протекция: до 2014 года безусловным лидером (особенно в денежном отношении) на рынке систем управления предприятием в России был SAP, ориентированный в первую очередь на крупные проекты. Но после него доля отечественных производителей (не только «1С») стала быстро расти — прежде всего, в количественном отношении. И сейчас многие заказчики, делая выбор бухгалтерской системы, отмечают, что продукты SAP или Oracle «не адаптированы к российскому законодательству».

Но если убрать протекцию государства, пошатнется ли без нее положение «1С»? С таким количеством заинтересованных лиц — вряд ли. Отечественные разработчики, взявшиеся «изобретать велосипед», его таки изобрели и даже заставили поехать. Он так и не догнал лучшие мировые образцы, но продолжает ехать — за это время вокруг него собралась масса людей, которым очень важно, чтобы этот велосипед не развалился. Даже если какая-то запчасть отвалится, ее кто-нибудь подберет и, ругая конструкторов, прикрутит прямо на ходу. И пойдет дальше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Карпенко, IT-директор группы компаний «Обувь России»:

— Мы выбрали «1С» по нескольким причинам. Во-первых, эта система на текущий момент решает все задачи, которые стоят перед нашей компанией по автоматизации бизнес-процессов. Во-вторых, это наиболее распространенная система в России, она адаптирована к нашему законодательству. В-третьих, большинство персонала знакомо с продуктами «1С», сотрудников можно в короткие сроки обучить пользоваться системой. В-четвертых, нам достаточно просто найти программистов, которые занимаются ее сопровождением, что является немаловажным моментом. В-пятых, «1С» постоянно развивается, внедряет новые модули, позволяющие автоматизировать бизнес-процессы. Также это достаточно гибкая система, на ее основе можно создать продукты, позволяющие решать специфические задачи. В нашем случае это автоматизация финансовых сервисов для покупателей, блокчейн, платформа для поставщиков. В-шестых, затраты на внедрение и обслуживание системы достаточно низкие по сравнению с иностранными аналогами. В-седьмых, мы в компании реализуем программу по импортозамещению иностранных программных продуктов. Стараемся по максимуму использовать отечественное программное обеспечение или системы с открытым программным кодом. Это снижает риски компании в условиях нестабильной внешнеполитической ситуации, угрозы введения новых санкций и так далее.

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