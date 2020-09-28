На модернизацию инфраструктуры города Асино Томской области будет направлено более миллиарда рублей. Бюджетные средства в первую очередь пойдут на строительство шестнадцати новых котельных. В ближайших планах – модернизация тепловых сетей. При этом действующие тарифы на отопление останутся прежними, отмечают в пресс-службе администрации Томской области.

На сегодня котельные работают на угле и солярке, современные получат газовое снабжение. Обновление по итогам конкурса администрации региона доверила томскому предприятию ООО «Теплоинвест», с которым заключила концессионное соглашение. Общую сумму инвестиций «поделили»: федеральная казна выделит 300 миллионов рублей, региональный бюджетный «кошелек» — 670 миллионов рублей. Непосредственно концессионер внесет в общее дело модернизации теплоснабжения города 105 миллионов рублей.

Томское микропредприятие ООО «Теплоинвест» существует с октября 2019 года. Главный вид деятельности предприятия – производство пара и горячей воды котельными. Директор организации – Александр Качалов, который руководит еще пятью предприятиями, среди которых ООО «Стройгаз» и ЗАО «СМП-95».

«Миллиард на модернизацию теплоснабжения Асино – это беспрецедентные инвестиции в модернизацию местного жилищно-коммунального комплекса. От устойчивости ЖКХ во многом зависит качество жизни людей, темпы развития бизнеса. Поддержка государственной корпорации крайне своевременна, учитывая, что мы газифицируем восточные районы нашей области», — отметил глава Томской области Сергей Жвачкин.

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