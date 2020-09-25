Риэлторы рассказали, откуда у новосибирцев элитные квартиры

Эксперты Центрального агентства недвижимости проанализировали источники доходов более тысячи жителей Новосибирска, совершавших операции с дорогим жильём в период с июля 2017 по июль 2020 года. Исследование касалось только граждан, проживающих в городских районах, в возрасте от 27 до 65 лет.

Среди них 78% — мужчины, более 80% которых имеют семью. В ипотеку дорогие квартиры берут 41% состоятельных новосибирцев, причем почти половина из этой категории рассчитываются за жилье наличными средствами. Еще 9% взяли дорогие квадраты в trade-in, 13% обменяли старую квартиру на новую с доплатой, использовав кредитные деньги или личные накопления.

Дорогим или элитным на слэнге риэлторов считается жильё со стоимостью квадратного метра выше 120 000 рублей. Как правило, это квартиры в концептуальных комплексах бизнес-класса, большой площади и со множеством опций, начиная от многоуровневой охраны, заканчивая мойками для собак.

«Средний платёж по кредитам на жильё дороже 9 000 000 рублей превышает 110 000 рублей, для комфортной жизни семейный заработок должен превосходить эту сумму. Доля покупателей, которые могут позволить себе дорогую недвижимость, не превышает 8%. Для сравнения, средняя зарплата в Новосибирской области в 2020 году составляет 42 000 рублей, а медианная зарплата — 30 300. Поэтому покупатели дорогой недвижимости, как правило, бизнесмены или специалисты IT-индустрии», — рассказал «Континенту Сибирь» специалист пресс-службы «Центрального агентства недвижимости» Александр Юрко.

Согласно проведенным исследованиям, более 60% клиентов приобретают дорогое жильё для собственного проживания, 26% жителей региона ожидают, что смогут перепродать купленные квартиры позже и более выгодно или вкладывают в него средства в качестве «твёрдого актива». Еще 13% сибиряков планируют сдавать недвижимость в аренду.

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