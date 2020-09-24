«МегаФон» подключил отдалённые посёлки Алтая к скоростному интернету

В первой половине 2020 года МегаФон построил базовые станции LTE в 70 поселках Алтайского края. Среди них — Березовка, Краснощёково, Мамонтово, Боровиха, Тогул, Староалейское, Крутиха и другие. Сеть 4G пришла даже в совсем небольшие поселения – например, в Кирпичный и Бешенцево, в каждом из которых живут не более 150 человек.

Главный акцент в программе развития сети в этом году оператор сделал на малых городах и посёлках. Базовые станции стандарта LTE впервые появились в населённых пунктах 47 районов Алтайского края и Республики Алтай. В результате мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с теперь смогут воспользоваться ещё 200 тысяч жителей региона.

В Республике Алтай услуги 4G от «МегаФона» стали доступны в райцентрах Онгудай, Кош-Агач, Улаган, Усть-Кан, а также в посёлках Акташ, Чепош и Артыбаш. Благодаря высоким скоростям LTE жители и туристы Алтая могут комфортно пользоваться образовательными и развлекательными сервисами, государственными порталами, службами доставки, онлайн-магазинами и другими возможностями цифровых технологий.

«С начала этого года у наших абонентов вырос спрос на услуги мобильного интернета на 15%, особенно в малых населённых пунктах Алтайского края. Мы ускорили темпы строительства в два раза, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки на сеть клиенты могли и дальше пользоваться наилучшим качеством связи. Наши специалисты активно запускали 4G в новых локациях, наращивали ёмкость сети в местах наибольшей концентрации мобильного трафика. За первые два квартала мы выполнили годовой план развития сети почти на 80%», – комментирует директор алтайского отделения «МегаФона» Дмитрий Сидоренко.

Кроме того, в дополнение к уже действующим базовым станциям «МегаФон» построил более 50 вышек связи, расширив уже существующее покрытие сети 4G. Новые вышки установлены в 17 населенных пунктах Алтайского края, среди которых города Алейск и Белокуриха, райцентры Залесово, Заринск, Камень-на-Оби, Кулунда, Новоалтайск, Павловск и Рубцовск. Результативность этой работы подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале 2020 года. «МегаФон» вновь признали оператором самого быстрого мобильного интернета в Алтайском крае со средней скоростью загрузки данных 33,63 Мбит/с.

Ранее сообщалось о том, что «МегаФон» подключил ещё 23 посёлка Новосибирской области к скоростному интернету.

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