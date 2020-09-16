С начала года базовые станции «МегаФона» стандарта LTE появились в населенных пунктах 12 районов Новосибирской области. Всего в «закрытых» этими станциями населенных пунктов проживает более 30 тысяч человек.

Среди 23 населенных пунктов, где в этом году появилась связь 4G от «МегаФона», есть совсем небольшие населенные пункты (например, село Инское Черепановского района с населением менее 200 человек), есть как райцентры – например, Довольное и Здвинск. Теперь абоненты МегаФона из Веселовского, Верх-Коена, Студеного, Курундуса, Довольного и других сел и деревень смогут быстро скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн видео в HD-качестве, пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и учебы.

«Во время пандемии повысился спрос на онлайн-торговлю, доставку, видеоконференции и другие цифровые сервисы, – комментирует директор Новосибирского отделения «МегаФона» Галия Сайфутдинова. – В результате объемы мобильного трафика нашей в сети выросли на 15%. Чтобы наша сеть и дальше могла успешно справляться с нагрузками и обеспечивать высокое качество связи, технические службы в два раза ускорили темпы строительства новых базовых станций, и уже к середине этого года почти на 90% выполнили план развития сети».

Рост зоны покрытия не исключает модернизации уже существующих сетей 4G. В Искитиме, Куйбышеве, Карасуке, Чанах, Черепаново, Ордынском, Краснозерском, Большеречье, Петропавловке, Шараповском, Элитном, Горном, Новолуговом, Лебедево и Мочище в дополнение к уже действующим базовым станциям 4G построены новые вышки связи.

Росту скорости передачи данных способствовало и активное развитие транспортной сети «МегаФона». В два раза увеличилась пропускная способность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Черепановском, Татраском, Карасукском и Ордынском районах.

Результативность этой работы подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале. Их аналитики признали «МегаФон» оператором самого быстрого мобильного интернета в Новосибирской области. Средняя скорость загрузки данных в его сети составила 31,27 Мбит/с.

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