«Сибантрацит» профинансирует строительство железнодорожной станции в Новосибирской области

Группа «Сибантрацит» вложит более 2,5 млрд руб. в строительство железнодорожной станции «Колыванская» в зоне горных работ. Это крупный инвестиционный проект, реализация которого повысит эффективность транспортировки угля и положительно скажется на экологической обстановке.

«Сибантрацит» приступил к строительству железнодорожной станции «Колыванская» в зоне горных работ, а также пути протяженностью 25 километров – он соединит станцию с инфраструктурой общего пользования РЖД.

Станция расположится в более чем 30 километрах от ближайшего населенного пункта — посёлка Линёво. Таким образом, процессы переработки и погрузки угля переместятся непосредственно к участкам добычи. Антрацит будет грузиться сразу в вагоны, на пути следования исключаются повторные перегрузки. Новый путь пропускной способностью до 20 млн тонн позволит обеспечить растущие потребности компании в доставке продукции и уменьшить транспортные затраты — среднее плечо транспортировки угля сократится с 42 до 25 километров.

Сейчас подготовлено 90% земляного полотна под укладку рельсошпальной решетки. Вместе с профильной структурой ОАО РЖД компания занимается укладкой верхнего строения железнодорожного пути. Кроме того, построен железнодорожный мост через реку Шипуниха и завершается строительство второго — через реку Бердь.

«Создание новой инфраструктуры — важная составляющая развития компании. Реализация данного проекта, внедрение инновационных технологий, модернизация, повышение эффективности на всех этапах — эта та база, которая обеспечивает «Сибантрациту» стабильное долгосрочное развитие», — сказала председатель совета директоров УК «Сибантрацит» Катерина Босов.

Как отметили в компании, строительство локального железнодорожного пути положительно повлияет на экологическую обстановку. Нагрузка на окружающую среду значительно снизится за счёт сокращения количества автотранспорта, который используется на производстве. Также сократятся выбросы сжигаемого топлива, а на дорогах будет меньше пыли и повысится безопасность дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что «Сибантрацит» попал в список крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

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