Четыре новосибирские компании попали в список Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. В список попали четыре организации, которые созданы и работают в том числе в Новосибирске.

Фармкомпания «Катрен», авиакомпания «Сибирь» (S7 Group), «Фармстандарт» и «Сибирский антрацит» попали в топ-200 крупнейших компаний России по версии журнала Forbes.

Фармацевтическая компания «Катрен» попала на 39-е место. Выручка организации за 2019 год составила 233,98 млрд руб. Компания зарегистрирована в Химках Московской области. В 2015 году «Катрен» заняла первое место в рейтинге российских фармдистрибьютеров, а в 2019 году построила головной офис на площадке новосибирского Биотехнопарка.

Авиакомпания «Сибирь» с выручкой за 2019 год 167,3 млр руб. попала на 57-ю строчку. В 2018 году S7 Group успешно завершила свой первый проект по обеспечению запуска космического аппарата с космодрома Байконур. В этом же году компанию включили в сотню лучших авиакомпаний мира.

Новосибирский «Фармстандарт», зарегистрированный в Долгопрудном Московской области, оказался на 69-м месте. Доход организации за 2019 год – 153,3 млрд руб.

Напомним, в июне председатель совета директоров холдинга Виктор Харитонин заявил о готовности проспонсировать реновацию студенческого кампуса НГУ, выпускником которого он является. Бизнесмен намерен построить новый корпус физмат-школы, новое общежитие и здание конгресс-холла (досугового центра).

«Сибирский антрацит», зарегистрированный в Москве, попал на 89-е место. Выручка организации в 2019 году составила 125,5 млрд руб. В августе компания получила награду как лучший импортёр угля в Китай.

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