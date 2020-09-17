Томск и Санкт-Петербург объединили инновации

17 сентября губернаторы Томской области и Санкт-Петербурга – Сергей Жвачкин и Александр Беглов подписали план межрегионального сотрудничества на 2020-2022 годы. Важнейшим пунктом договора станет объединение наукоемких и инновационных предприятий, сообщается на сайте обладминистрации.

В «дорожной» карте, подписанной томским губернатором и главой северной столицы, идёт речь о взаимодействии в образовательной и научной сферах, в области культуры и искусства. А также в плане торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сферах природопользования, здравоохранения, спорта, молодежной политики, туризма, труда и социальной защиты. Документ был подписан в «заочной форме».

«У Томска с Петербургом много общего в культурной и научно-образовательной среде, томичи и питерцы всегда были близки друг другу по духу. И новые договоренности помогут еще больше сблизить наши регионы, улучшить экономику предприятий, а значит, и качество жизни людей», – цитируется в сообщении Жвачкин.

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