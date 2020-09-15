Взлётная полоса иркутского аэропорта может вернуться в федеральную собственность

Уже пять лет взлётно-посадочная полоса Приангарья находится в собственности региона. Но уже в ближайшее время глава Иркутской области Игорь Кобзев планирует вернуть её федерации. Это позволит региону привлечь средства федерального бюджета на ее реконструкцию.

В 2015 году 100 процентов акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» перешли из федеральной собственности в областную с целью реконструкции терминала и строительства нового аэропорта с привлечением инвесторов. Однако власти региона так и не довели инфраструктурные планы до конечного результата, и в итоге аэропорт превратился в настоящий долгострой. Сегодня эти планы получили реальный шанс на реализацию.

«Взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки нужно реконструировать. По нашим ориентировочным данным, ремонт будет составлять порядка 10 млрд рублей. Для бюджета области это серьезная нагрузка, поэтому мы ведем диалог, чтобы передать их в федеральную собственность, включиться в один из нацпроектов и провести реконструкцию полосы», — отметил на встрече с журналистами глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Уточняется, что в федеральную собственность планируется передать только полосу и рулежные дорожки. Сам аэропорт останется в собственности региона, реконструкция этого объекта будет проходить в рамках концессионного соглашения.

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