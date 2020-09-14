Защищено: Ураган эмоций и первая победа «Сибири»: прославленный хоккеист Александр Овечкин посетил Новосибирск

KS-Online
 
Хоккеист Александр Овечкин встретился с новосибирскими спортсменами
Накануне матча команды с пекинской «Куньлунь Ред Стар», знаменитый хоккеист встретился с губернатором НСО Андреем Травниковым и соучредителем ХК «Сибирь», председателем совета директоров компании «Сибантрацит» Катериной Босов. Автор фото — Н. Хнюнин

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