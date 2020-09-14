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На выборах в Новосибирской области лидирует «Единая Россия»
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Зарядные устройства для электромобилей появятся около торговых центров
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Депутаты теряют мандаты, но ЕР сохраняет лидирующие позиции
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ЛДПР занимает второе место на выборах в городскую думу Томска
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Депутат Олег Сметанин теряет место в Заксобрании Новосибирской области
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Предварительно «Лига эффективности» застройщика Ильи Полякова проходит в новосибирские горсовет и Заксобрание
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Лидер новосибирской «Родины» проходит в Заксобрание
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Экзитпол раскрыл партийный рейтинг в Новосибирской области в дни выборов
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После обработки четверти бюллетеней лидирует врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
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Экзитпол прогнозирует победу врио губернатора Иркутской области в первом туре
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В Иркутской области выборы завершены: в регионе проголосовало более 30% избирателей
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В новосибирском облизбиркоме назвали явку к концу голосования
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В Общественной палате НСО прокомментировали «минирование» избирательного участка
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Выбирать новый состав городской думы пришло 10 процентов томичей
Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
Предприниматель, учредитель ООО «Электронный сервис»
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