«Ростелеком» вручил дипломы и подарки новосибирским участникам IX конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году проводился в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». Журналисты «Континента Сибирь» Александр Месаркишвили и Федор Туров были удостоены сразу нескольких наград.

Мероприятие состоялось 3 сентября: из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, церемонию пришлось перенести на осень, чтобы провести ее в привычном офлайн-формате.

Победителей и участников конкурса поздравил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. Он поблагодарил журналистов за тексты, в которых они рассказали о технологических трендах, инновационных решениях и цифровых сервисах в телекоммуникационной отрасли, а также пригласил их участвовать в юбилейном для компании конкурсе.

«Совсем скоро будет дан старт десятому конкурсу «Вместе в цифровое будущее». Мы пока не можем раскрыть все его секреты, но обещаем: это будет что-то особенное! И я уверен, что новосибирским журналистам будет о чем рассказать», — отметил Николай Зенин.

В этом году на конкурс из Сибири было заявлено 258 работ, каждая пятая из которых — из Новосибирска. Уровень представленных материалов высоко оценил постоянный член жюри, председатель правления Новосибирского союза журналистов Яков Самохин. «Определять лучших в этот раз было не только интересно, но и непросто, потому что сложных аналитических текстов стало гораздо больше. Это и понятно: технологии не стоят на месте, так что теперь, чтобы определить победителя, нужно самому хотя бы немного разбираться в ИТ-сфере», — сказал он.

В числе лауреатов регионального этапа конкурса — журналист «Континента Сибирь» Александр Месаркишвили за интервью с Николаем Зениным о будущем телекоммуникационной сферы («Николай Зенин: «Эффективнее соревноваться не с конкурентами, а с самим собой вчерашним»). Эту работу также отметило федеральное жюри: на общероссийском этапе Александр Месаркишвили вошел в ТОП-3 в категории «Печатная пресса».

Также жюри наградило журналиста издания «Континент Сибирь» Федора Турова в номинации «Интернет-СМИ». Речь идет об аналитическом материале «Хроника хищных провайдеров: итоги 2018 года на сибирском телеком-рынке».

“Наше издание с момента его основания уделяло большое внимание тематике телекоммуникаций, отслеживая важные события в этой сфере на уровне региона, регулярно делая развернутые аналитические обзоры и проводя интервью с первыми лицами операторов связи. Кроме того, мы ведем специализированный телеграм-канал по тематике телекоммуникаций и несколько лет назад создали Whatsapp-группу для топ-менеджеров этого бизнеса в Сибири. Поэтому эта тематика для нас близка, и журналисты нашего издания ежегодно принимают участие в конкурсе «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее»», — пояснил Александр Месаркишвили на церемонии награждения.

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