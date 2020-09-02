Швеция и Германия не примут участия в ЧМ мира по хоккею с мячом в Иркутске

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко 2 сентября официально сообщил СМИ, что спортсмены из Швеции и Германии не приедут на чемпионат мира. Об этом сибирских организаторов ЧМ уведомили письменно сегодня ночью.

«Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций — из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенос. Сборная США еще месяц назад отказалась. Думаю, что уже маловероятно проведение турнира в октябре», — ответил Владимир Матиенко.

Окончательное решение о возможном переносе матчей будет принимать международная федерация хоккея с мячом. Напомним, что мировое первенство в Иркутске было запланировано на период с 5 по 11 октября, а изначально — на период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесен из-за коронавируса. Российская сборная – мировой лидер по хоккею с мячом, она побеждала на турнире 12 раз и делит «золото» по этому показателю с командой Швеции.

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