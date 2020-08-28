Авиарейсы из Москвы, Сочи, Симферополя и Екатеринбурга 28 августа с утра не смогли вылететь, согласно расписанию. Причина – густой туман. Семь рейсов авиакомпаний S7 и Red Wings, летевшие в Новосибирск, были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме в Барнауле.

Три самолета из столицы, а также по одному борту из Сочи и Симферополя вылетели позже на три часа и более. Столица Кузбасса затянулась сильнейшим туманом еще со вчерашнего вечера. По этой же причине были задержано прибытие трех самолетов из Москвы, Екатеринбурга и Владивостока. Вылет домой задержали на срок от двух до шести часов. В Томске в общей сложности ожидали изменения метеоусловий в лучшую сторону и вылета домой не менее 198 человек. На текущий момент все задержанные утром рейсы отправлены из Томска в пункты назначения. По данным онлайн-табло аэропорта, ранее задержанные рейсы из Москвы и Екатеринбурга прибыли и затем вылетели обратно: в столицу в 10.47 вместо 08.20 по расписанию, в Екатеринбург в 13.20 вместо 06.10 по расписанию. Пассажирам последнего рейса пришлось ждать отправки порядка семи часов – почти полный рабочий день.

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