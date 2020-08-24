Чиновники от высшего образования Новосибирска и Томска обнародовали свои доходы за прошлый год. Возглавляют список ректора классических сибирских университетов – НГУ и ТГУ. Михаил Федорук заработал за прошлый год 10,79 млн рублей, Эдуард Галажинский почти столько же — 10,966 млн рублей.

В собственности новосибирского ректора имеется Lexus RX 300, квартира в совместном владении площадью 128 кв. м. и гараж на 52 кв. м. Супруга менеджера от науки заработала порядка двух миллионов рублей, владеет автомобилем Hyundai Tucson, а также земельным участком в восемь соток, квартирой на 60 «квадратов» и двумя парковочными местами на подземной автостоянке.

Что касается его томского коллеги, то ректор Галажинский в собственности жилья не имеет, квартира общей площадью 212 квадратных метров, оформлена на его жену. А вот автомобиль Audi Q7, два снегохода и снегоболотоход попали в декларцию чиновника. Жена Эдуарда Галажинского ездит на BMW X4 xDrive 28i, авто оформлено на неё.

Второе и третье места по уровню доходов в Новосибирске занимают ректор Новосибирского технического университета (НГТУ НЭТИ) Анатолий Батаев, его доходы в 2019 году составили 5,44 млн рублей и ректор Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Наталья Багрова. Она заработала в прошлом году 4,93 млн рублей. В Томске «серебро» и «бронзу» по заработкам держат ректор ТГАСУ Виктор Власов — 6,959 миллиона рублей и ректор ТГПУ Андрей Макаренко — 3,7 миллиона рублей.

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