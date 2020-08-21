«Стрижи» подставляют плечо. С такими людьми точно нужно иметь дело!»
— так оценил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт результаты рабочей встречи на объекте строительства поликлиники в микрорайоне «Стрижи».
Рабочая встреча представителей власти с застройщиком ГК «Стрижи» состоялась 19 августа, темпы строительства стратегически важного объекта приехали оценить первый вице-губернатор области, министры здравоохранения и строительства НСО.
Председатель совета директоров компании застройщика Илья Поляков рассказал об особенностях объекта.
Поликлиника в Стрижах будет одной из самых современных в городе.
7 этажей, три отделения (терапия, хирургия и диагностика) со штатом в 209 специалистов, общая площадь 68 тыс.кв.м., детское и взрослое отделение ёмкость 300 пациентов в сутки с возможностью уплотнения.
Забор анализов, флюорография, рентген, маммография, травмпункт, дневной стационар, узкие специалисты- открытие поликлиники полностью решит острую проблему дефицита медпомощи в северной части Новосибирска.
А поскольку застройщик ГК «Стрижи» выполняет свои обязательства безупречно, власти области идут навстречу, пересматривая сроки финансирования. Открытие поликлиники планируется уже в 2021 году вместо 2022 года.
«Тем, кто много вводит жилья, тем, соответственно, и выделяют федеральные средства. «Стрижи» — достаточно серьезные наши партнеры не только по сносу ветхого жилья, но и по развитию территорий», — отметил министр строительства Иван Шмидт.
Действительно, за 2019 год ГК «Стрижи» сдали 63777 кв.м., и еще больше- с начала 2020 года. В кратчайший срок без прерывания учебного процесса была реконструирована школа №51, через полгода был построен и открыт детский сад, затем лыжная база.
«В Стрижах социальные объекты возводят быстро, — откомментировал первый вице-губернатор региона Юрий Петухов, — совсем недавно строительная компания зашла на работы, а мы уже видим, как быстро возводится здание».
Инфраструктурную насыщенность и качество жизни в микрорайоне ГК «Стрижи» приращивает не только социальными объектами, но и компетентными кадрами.
Не так давно совместно со Сбербанком была запущена партнерская программа льготной ипотеки для учителей школы № 51: в течение пяти лет застройщик будет оплачивать три процента от ставки, то есть она составит 3,1% вместо 6,1%.
Что касается медицинского персонала, то кадровый состав закладывается фундаментально: на базе школы № 51 будут созданы специализированные классы довузовкой подготовки в сотрудничестве с НГМА.
«Сейчас я готовлю обращение к губернатору Андрею Травникову, — поделился планами застройщик Илья Поляков, — нужна полновесная льготная программа по социальным профессионалам – медикам, учителям, дошкольным педагогам. Если выпускник Медакадемии будет понимать, что личное жильё у него появится не в год его 50-летия, а через два-три года после выпуска, то и работать он будет с наилучшей самоотдачей».
Как пообещал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, «по части медицинского оснащения это будет одна из лучших в городе поликлиник».
Строится поликлиника в рамках федеральной программы «Здравоохранение», объем финансирования – 400 миллионов. Проект изначально уникален, затем будет включен в реестр проектов повторного применения.
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.