«Стрижи» подставляют плечо. С такими людьми точно нужно иметь дело!»

— так оценил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт результаты рабочей встречи на объекте строительства поликлиники в микрорайоне «Стрижи».

Рабочая встреча представителей власти с застройщиком ГК «Стрижи» состоялась 19 августа, темпы строительства стратегически важного объекта приехали оценить первый вице-губернатор области, министры здравоохранения и строительства НСО.

Председатель совета директоров компании застройщика Илья Поляков рассказал об особенностях объекта.

Поликлиника в Стрижах будет одной из самых современных в городе.

7 этажей, три отделения (терапия, хирургия и диагностика) со штатом в 209 специалистов, общая площадь 68 тыс.кв.м., детское и взрослое отделение ёмкость 300 пациентов в сутки с возможностью уплотнения.

Забор анализов, флюорография, рентген, маммография, травмпункт, дневной стационар, узкие специалисты- открытие поликлиники полностью решит острую проблему дефицита медпомощи в северной части Новосибирска.

А поскольку застройщик ГК «Стрижи» выполняет свои обязательства безупречно, власти области идут навстречу, пересматривая сроки финансирования. Открытие поликлиники планируется уже в 2021 году вместо 2022 года.

«Тем, кто много вводит жилья, тем, соответственно, и выделяют федеральные средства. «Стрижи» — достаточно серьезные наши партнеры не только по сносу ветхого жилья, но и по развитию территорий», — отметил министр строительства Иван Шмидт.

Действительно, за 2019 год ГК «Стрижи» сдали 63777 кв.м., и еще больше- с начала 2020 года. В кратчайший срок без прерывания учебного процесса была реконструирована школа №51, через полгода был построен и открыт детский сад, затем лыжная база.

«В Стрижах социальные объекты возводят быстро, — откомментировал первый вице-губернатор региона Юрий Петухов, — совсем недавно строительная компания зашла на работы, а мы уже видим, как быстро возводится здание».

Инфраструктурную насыщенность и качество жизни в микрорайоне ГК «Стрижи» приращивает не только социальными объектами, но и компетентными кадрами.

Не так давно совместно со Сбербанком была запущена партнерская программа льготной ипотеки для учителей школы № 51: в течение пяти лет застройщик будет оплачивать три процента от ставки, то есть она составит 3,1% вместо 6,1%.

Что касается медицинского персонала, то кадровый состав закладывается фундаментально: на базе школы № 51 будут созданы специализированные классы довузовкой подготовки в сотрудничестве с НГМА.

«Сейчас я готовлю обращение к губернатору Андрею Травникову, — поделился планами застройщик Илья Поляков, — нужна полновесная льготная программа по социальным профессионалам – медикам, учителям, дошкольным педагогам. Если выпускник Медакадемии будет понимать, что личное жильё у него появится не в год его 50-летия, а через два-три года после выпуска, то и работать он будет с наилучшей самоотдачей».

министр здравоохранения региона Константин Хальзов, «по части медицинского оснащения это будет одна из лучших в городе поликлиник». Как пообещал, «по части медицинского оснащения это будет одна из лучших в городе поликлиник».

Строится поликлиника в рамках федеральной программы «Здравоохранение», объем финансирования – 400 миллионов. Проект изначально уникален, затем будет включен в реестр проектов повторного применения.