В Новосибирске появится новое экопространство — разработчиком концепции резидент-центра стал московский «Флакон»

В районе аэропорта Северный в Новосибирске появится новое экопространство с открытым парком и резидент-центром. Концепцию для центра разрабатывает команда московского «Флакона».

О создании нового экопространства под названием «Органика» на территории, непосредственно примыкающей к жилому комплексу «Нормандия — Неман», в районе аэропорта Северный, сообщил генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский в ходе пресс-конференции 4 августа. Территория парка будет открыта для всех желающих.

Экопространство «Органика» — это открытый парк и встроенное в ландшафт здание резидент-центра с озеленённой крышей. Проект реализуется на месте промзоны площадью 1,5 га (прим. это больше, чем два футбольных поля).

По словам Игоря Белокобыльского, для Новосибирска это будет первый пример трансформации индустриальной площадки в парковую зону с перезагрузкой производственного ландшафта.

«Экопространство подразумевает развитие экологии в двух смыслах: создание природной экосистемы и забота о ней, а также развитие экологичности социальных коммуникаций и общественного поведения. Мы хотим попробовать создать условия, при которых люди будут замотивированы испытывать желание выходить за барьеры своих социокультурных страт. Например, это касается молодежи и пенсионеров», — уточнил Игорь Белокобыльский.

Стоимость проекта оценивается в 450 млн рублей, а площадь резидент-центра составит 2000 квадратных метров. На территории предусмотрена парковка, интегрированная в зелень. Участок является частной собственностью компании. На сегодня проект находится на стадии получения разрешительной документации. К его реализации планируется приступить уже 1 сентября, а ровно через год ко Дню знаний свои двери должен открыть якорный резидент пространства — частная организация «Умная школа». Вторым резидентом станет новосибирская сеть кофеен Coffee Collective, которая разработает специальное меню в рамках концепции парка.

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«Стрижи» будут развивать резидент-центр «Органики» в коллаборации с командой «Флакона» — известного бренда, представляющего креативные индустрии по всей России и за её пределами. Компания займется управлением территории и организацией мероприятий.

«Флакон» специализируется на «ревитализации» промышленных территорий и создании креативных пространств уже более 15 лет. В портфеле компании: дизайн-завод «Флакон», «Хлебозавод № 9», «Корабль Брюсов», Vernissage, Flacon1170, творческое комьюнити «Деревня», F class, Gumbinnen и др.

Кроме того, по словам Игоря Белокобыльского, проект получил поддержку регионального минприроды: в ближайшее время обсуждение проекта будет внесено в повестку заседания общественного совета при министерстве.