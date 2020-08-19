МТС проанализировала статистику использования популярных приложений и выяснила, что горно-алтайцы стали самостоятельно контролировать свои мобильные траты. Количество пользователей сервиса «Мой МТС» за год увеличилось в регионе на 30%, а самым популярным разделом стал «Контроль расходов».
«Мы видим, что сейчас абоненты, чтобы оплатить услуги связи, уже не идут в салон, а делают через приложение, — отметил директор МТС в республике Алтай Леонид Тиунов. — Каждый третий алтайский абонент как минимум дважды в месяц пользуется приложением «Мой МТС». Как настоящий «мобильный помощник», он может решить большинство вопросов: узнать текущий баланс на номере, посмотреть, как расходуются пакеты интернета и SMS, отключить ненужные услуги и многое другое».
Аналитики МТС отметили, что толчком для такого интереса стала, в том числе, самоизоляция, которая мотивировала жителей перевести решение бытовых вопросов в онлайн: от покупки продуктов до пополнения баланса мобильного телефона.
Наибольший прирост пользователей «мобильного помощника» за прошедший год был зафиксирован в Горно-Алтайске, Майме, Кош-Агаче, Онгудае и Шебалино.
Чаще всего жители республики проверяли баланс, смотрели остаток интернета и пакета минут и уточняли стоимость последних действий. Именно эти функции приложения «Мой МТС» оказались самыми востребованными у жителей Алтая.
Что касается гаджетов, посредством которых абоненты используют сервис, то самыми популярными среди них смартфонами оказались модели Huawei/Honor: они занимают 72% в общей статистике. Остальные 32% приходятся на девайсы брендов Samsung и Xiaomi.