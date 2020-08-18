С начала этой недели въезд в города Кузбасса свободный. О снятии 14-дневного карантина в регионе размещено сообщение на официальном сайте правительства Кузбасса. Такое решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекцией COVID-19.

Таким образом, с понедельника транспортное сообщение входит в обычный график. Возобновляют свою работу электрички по маршрутам «Тайга — Томск» и «Новокузнецк — Новосибирск». Возвращаются к прежнему графику работы автобусы и железнодорожное сообщение.

Санатории, горнолыжные комплексы и турбазы готовы к приёму гостей из других регионов, закрываются контрольно-пропускных пунктов, организованных на въездах в Кузбасс. Въезжающим больше не будут вручать уведомления об обязательной двухнедельной изоляции.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией. Лидирует со знаком «минус» Новокузнецк — здесь заразились 32 человека, на втором месте – Киселёвск (14) и Порокопьевск (12), третью позицию занимает Кемерово – 10 заражённых. В остальных городах Кузбасса количество заболевших за прошедшие сутки в среднем составляет два человека. Еще двое пациентов скончались, имея в анамнезе серьёзные хронические заболевания. У жителя Новокузнецка 1961 года рождения на фоне сахарного диабета развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Еще один мужчина из Белова 1948 года рождения умер от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1713 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7243 человека. Вылечились от коронавируса в Кузбассе 3554 человека.

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