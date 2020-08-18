МТС запустил производство первого собственного originals-сериала «Клиника счастья». Проект можно назвать русской версией британского Sex Education и будет доступен эксклюзивно зрителям в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в следующем году.

Центральную роль эндокринолога Алены Липницкой исполнит Дарья Мороз, она предстанет в совершенно неожиданном образе счастливого, эмпатичного доктора наук, которому ее пациенты доверяют самые интимные и сокровенные стороны своей жизни. У женщины есть свои секреты в работе. С помощью гормоно-заместительной терапии она возвращает пациентам молодость и красоту. В роли её экранного мужа – актер Анатолий Белый. В проекте также принимают участие: Анна Уколова, Алена Михалкова, Анна Антонова, Артем Ткаченко, Роман Маякин и другие.

«Для нас важно организовать бесперебойный поток контента, в том числе и собственного, открыть для зрителя онлайн-кинотеатр МТС ТВ как новую свежую площадку качественных сериалов и кино, — отметил генеральный продюсер сериала, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин. — «Клиника счастья» — это история о том, о чем не принято говорить откровенно между близкими людьми, часто даже между мужем и женой. Это сериал о сексе — как о важной эмоциональной составляющей человеческих отношений, и крепкого основания для здоровья – физического и ментального. В основе проекта лежат истории из реальной жизни людей, которые дошли до отчаяния, не понимая, как вернуть радость и гармонию в отношения с любимыми. В нашем сериале будет много того, что впервые будет обсуждаться с такой степенью откровенности. Это очень добрый, веселый и в то же время полезный сериал с множеством «лайфхаков», которые, мы уверены, будут интересны широкой аудитории».

Автором сценария «Клиники счастья» является Татьяна Арцеулова, креативным продюсером – Наталья Исакова. Ведущие продюсеры Максим Филатов, Сергей Маевский.

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