Альфа-Банк начал выдавать ипотеку жителям Барнаула

В конце июля жителям Барнаула стала доступна ипотека на строящиеся жилье от Альфа-Банка. Это стало возможным благодаря реализации проекта по выдаче ипотечных кредитов через отделения банка без открытия специализированных ипотечных центров.

«Мы постоянно следим за рынком и видим интерес жителей Алтайского края к ипотечным программам. Открытие полноценного центра ипотечного кредитования требует достаточно больших финансовых вложений и времени, — отметила региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле Ирина Бубенко. — Поэтому в рамках пилотного проекта мы запустили выдачу ипотеки через наши отделения. Уверена, что клиенты по достоинству оценят наши ставки и сервис. Тем более сегодня можно выгодно купить квартиру, улучшив условия и качество жизни».

Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью, и электронную трудовую книжку. Подать документы можно онлайн на сайте банка, а получить одобрение в течение нескольких часов.

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