Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) опубликовал сравнительные данные по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах по состоянию на 4 августа.

Первое место в общероссийском рейтинге регионов уже несколько недель подряд продолжает удерживать Чукотский АО — показатель вылечившихся от коронавируса здесь остается самым высоким — 96%. На втором месте Кабардино-Балкария (93%), третья — Рязанская область (92%).

В общероссийский ТОП-25 (показатель от 83% и выше) самых благополучных регионов входят теперь три субъекта СФО: к Хакасии (14-е место) и Красноярскому краю (16-е место) добавилась Новосибирская область, занявшая 24-е место.

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