Дело в отношении депутата Законодательного собрания Алтайского края Всеволода Кондратьева было возбуждено управлением СК РФ по Новосибирской области, сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска.

Кондратьев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК Российской Федерации «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового», — говорится в сообщении суда.

В отношении обвиняемого суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 (один) месяц 30 суток до 23.09.2020 г.

Кондратьев занимал руководящие должности строительных компаниях Алтайского края, был председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Заксобрания, с 2014 по 2017 год руководил общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

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