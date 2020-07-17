Заведующий лабораторией биомедицинского применения квантовых материалов, устройств и систем, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Никонов предложил концепцию инактивации вирусных патогенов с помощью фотодинамической терапии, сообщает сайт вуза.

Метод фотодинамической терапии (ФДТ) считается неагрессивным и используется при лечении некоторых форм злокачественных новообразований.

ФДТ основана на фотохимической реакции. Во время это реакции световая энергия взаимодействует со светочувствительным лекарством — фотосенсибилизатором, которое вводят в организм пациента. Лекарственными фотосенсибилизаторами являются различные химические соединения природного и искусственного происхождения. Под действием квантов видимого света они переходят в возбужденное состояние, а затем, при возврате в стабильное состояние, передают полученную энергию молекулам растворенного в тканях кислорода, преобразуя его в токсичные радикалы. Эти радикалы кислорода способны убивать раковые клетки и бактерии, повреждать оболочку вирусов и их генетический материал. После такой фотодинамической инактивации размножение вирусов в организме жертвы прекращается и происходит выздоровление.

«Для ослабления эпидемии важно не только научиться уничтожать вирус с помощью ФДТ, но и сделать непроницаемыми для вирусной инфекции входные ворота — слизистую оболочку дыхательных путей. Именно в клетках слизистых оболочек имеются ферментные белки под названием ангиотензинпревращающие ферменты, которые содержат молекулы, закрепляющие на себе вирусную корону. После прикрепления вирус проникает в клетки и начинает болезнетворное размножение. С помощью фотосенсибилизатора, нанесенного на слизистые верхних дыхательных путей, и потока света можно инактивировать этот фермент и не допустить прикрепления вируса, что предотвратит заболевание», — рассказывает учёный. По его мнению вирус можно уничтожить за 40 секунд, используя поток лазерной энергии малой мощности и ничтожно малые количества лекарственных фотосенсибилизаторов.

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