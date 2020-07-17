Здание бывшего кинотеатра «Космос» войдет в хоккейный кластер Новосибирска

Центр хоккейного мастерства для юных спортсменов откроется в сентябре на месте кинотеатра «Космос». Здание на ул. Богдана Хмельницкого реконструируют в рамках концессионного соглашения с обязательным сохранением исторического облика фасада. Это станет одним из этапов подготовки к проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Это очень значимый объект и для Калининского района, и для всего города, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 16 июля на строительной площадке нового спортивного центра. – Здесь будет школа профессионального хоккея. С вводом этого объекта решатся многие проблемы подготовки будущих спортсменов высокого уровня».

Здание кинотеатра «Космос» было построено в 1962 году и стало одной из визитных карточек улицы Богдана Хмельницкого. С 2013 года кинотеатр прекратил свою работу и на протяжении нескольких лет судьба заброшенного ветшающего помещения висела на волоске. Обсуждался вариант его сноса с постройкой на этом месте очередной высотки, что вызвало резко негативную реакцию горожан. Тогда Анатолием Локтем было принято решение построить на этом месте спортивно-образовательный комплекс.

Концессионное соглашение заключено с ООО «Центр Хоккейного Мастерства» в сентябре 2018 года, срок ввода в эксплуатацию объекта не позднее трех лет с даты его заключения.

По условиям соглашения концессионер должен был вложить не менее 70 миллионов рублей. Соглашение обременено социальными обязательствами – это сохранение исторического облика фасада здания, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, 15 часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных учреждений города с использованием всей имеющейся инфраструктуры.

«Когда мы приступили к реконструкции, кинотеатр не работал уже несколько лет, — рассказал директор ООО «Центр хоккейного мастерства «Космос» Артем Блукке. – Это было абсолютно заброшенное здания без отопления, заросшее плесенью. Возникали даже мысли снести его и построить новое, но в итоге все-таки было принято решение о сохранении исторического фасада».

Активная фаза реконструкции кинотеатра «Космос» началась в прошлом году. Много внимание было уделено усилению фундамента и железобетонных конструкций. Сделаны два новых уровня. Подвал преобразовали в цоколь, основной зал кинотеатра разделили на два этажа. Это позволило увеличить площадь с полутора до трех тысяч квадратных метров. Установлены новые системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, вентиляции.

Сейчас здесь ведутся внутренние отделочные работы и отделка фасада. Реконструкция объекта осуществляется с опережением графика выполняемых работ. По словам концессионера, центр будет сдан в эксплуатацию уже в сентябре этого года.

«Концессионное соглашение изначально предполагало ввод центра в эксплуатацию через три года после подписания документа. Концессионер подтвердил своё намерение запустить этот объект в 2020 году. Мы готовы помогать партнёрам в реализации планов, но работы ещё предстоит много. Я вижу, что здесь происходят серьёзные изменения. Проведена существенная перепланировка, усилена конструкция здания, заменена крыша. Уже закуплено специальное оборудование для индивидуальных занятий, профессиональной подготовки хоккеистов, совершенствования их мастерства», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

В обновленном здании будут оборудованы зал профессиональной хоккейной подготовки общей площадью почти 400 квадратных метров, площадка с искусственным льдом, специальные хоккейные тренажеры, зона функциональной тренировки, хоккейная беговая дорожка, бросковая зона с искусственным льдом, тренажерный зал, зона для групповых занятий, зона кроссфита, зона функциональной тренировки без тренера, зона функциональной тренировки с тренером, зона общей физической подготовки.

В цокольном этаже разместятся раздевалки, кофейня и бассейн (18×3 м), который будет введён в эксплуатацию вторым этапом.

«Это здание всегда было местом притяжения жителей Калининского района, — отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Чернышев. – Очень важно, чтобы такие здания, как «Космос», всегда оставались в социально-культурной сфере. Здесь планируется открыть спортивно-образовательный центр, который позволит ребятишкам совершенствоваться в хоккейном мастерстве. Не секрет, что сейчас ЛДС «Сибирь» не справляется с наплывом желающих заниматься хоккеем. Поэтому создание такого центра, безусловно, очень важно, нужно и своевременно».

В новом спортивном центре юные новосибирские хоккеисты смогут отрабатывать технику, оттачивать своё мастерство под присмотром тренеров. Тренироваться в «Космосе» смогут все – как любители, так и профессионалы.

«Реконструкция «Космоса» – это одно из звеньев подготовки Новосибирска к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, – сказал мэр Анатолий Локоть. – Здесь, в школе высшего спортивного мастерства, будут тренироваться мальчишки, будущие звезды хоккея, и конечно, совершенствовать мастерство профессиональные хоккеисты. Сейчас в Новосибирске складывается хоккейный кластер. Ведется строительство новой Ледовой арены. ЛДС «Сибирь» в настоящее время также реконструируют, для него закупается новое оборудование. И открытие новой школы для юных хоккеистов гармонично укладывается в эту концепцию».

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