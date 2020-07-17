В Новосибирске начался капитальный ремонт участка ул. Оловозаводской от перекрестка с ул. Тюменской до ул. Мира, и участок ул. Мира до пересечения с ул. Аникина общей протяженностью 850 метров. Работы проводятся по наказу избирателей. Для его выполнения депутаты добились выделения из областного бюджета 70 миллионов рублей.

Депутаты – единороссы Вениамин Пак и Дмитрий Асанцев приняли участие в выездном рабочем совещании по строительству автодороги на перекрестке улиц Оловозаводская и Тюменская до перекрестка улиц Мира и Аникина.

«Это единственная дорога, по которой можно доехать с Северо-Чемского жилмассива, «Матрешкиного двора», ВАСХНИЛа в город, — рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. – Жилмассивы разрастаются, количество автомобилей в городе ежегодно увеличивается транспортный поток растет, и проблема становится все более острой».

С такой позицией согласился и депутат Законодательного Собрания Вениамин Пак. По его словам, Северо-Чемской жилмассив массово застраивается, появляются новые микрорайоны: «Матрешки», «Просторный». Много транспорта идёт отсюда в сторону города, проблема с пробками обостряется год от года. Особенно напряжённое движение по улице Комсомольской, проблемная дорога по улице Оловозаводской. Этот участок 850 метров сложно назвать дорогой, одно направление. Здесь давно необходимо строительство дороги, что позволит разгрузить улицу Комсомольская. «Это один из основных наказов, который давали избиратели по 26 округу ещё 5 лет назад. Так получилось, что из-за дефицита в бюджете мы никак не могли его исполнить. Чтобы актуализировать проблему, пришлось собирать подписи жителей»,– отметил Вениамин Пак.

Сейчас здесь одностороннее движение. Для того, чтобы разгрузить транспортный поток совместными усилиями Вениамина Пака и Дмитрия Асанцева удалось привлечь дополнительные средства из областного бюджета. Городу была выделена субвенция в размере 70 миллионов рублей. Чтобы ускорить решение вопроса, пришлось собирать подписи жителей. Несколько тысяч кировчан поддержали обращение депутатов к губернатору области.

На эти средства будет полностью отремонтирована существующая дорога в направлении Северо-Чемского жилмассива и фактически построена новая дорога в направлении площади Карла Маркса.

«Проблема организации дорожного движения, ликвидации пробок – сегодня одна из самых актуальных проблем Новосибирска, — подчеркнул Дмитрий Асанцев. – И с помощью этой дороги мы ее решаем для жителей Кировского района. Мы очень довольны, что нам удалось реализовать этот проект. 70 миллионов рублей – это значительная сумма для городского бюджета. Особенно с учетом того, что сейчас он несет убытки из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной эпидемией коронавирусной инфекции. Но мы должны были выполнить наказ избирателей».

Всего депутаты шестого созыва Совета депутатов города Новосибирска приняли 4662 наказа избирателей. Исполнено 2514 наказов, до конца 2020 года планируется выполнить еще 660.

На эти цели было направлено 6 418 млн рублей, из них 3 479,1 млн рублей приходится на восемь наказов. Во-первых, строительство средней общеобразовательной школы на Южно-Чемском жилмассиве с дошкольным отделением (более 900 млн рублей, 2019 год). Во-вторых, строительство школы в микрорайоне Весенний» (620 млн рублей, 2018 год). В-третьих, строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне Чистая слобода (606 млн рублей, 2019 год). В-четвертых, проектирование и начало строительство новой школы в микрорайоне Ключ-Камышенское плато (659 млн рублей, 2017 год). В-пятых, завершение строительства школы в микрорайоне Горский (412,6 млн рублей, 2016 год). В-шестых, капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 82 (ул. Гоголя, 195), включая строительство пристройки к школе спортивного зала» (209,6 млн рублей, 2018 год). В-седьмых, реконструкция МКДОУ «Детский сад №32 с надстройкой третьего этажа на ул. Кошурникова, 29/2 (136,3 млн рублей, 2019 год). В-восьмых, строительство детского сада на Южно-Чемском жилмассиве (147,2 млн рублей, 2019 год).

Итого за пять лет в рамках исполнения наказов избирателей в городе было построено пять школ и один детский сад. Еще одна школа была капитально отремонтирована и проведена реконструкция одного детского сада.

«В шестом созыве мы приняли 4662 наказа,- подчеркнул Дмитрий Асанцев. – Приняли все, о чем просили жители, впервые не отклоняли наказы, связанные с капитальным строительством. Это строительство школ, детских садов, транспортных развязок, метрополитена, мостов. Да, их невозможно выполнить только за счет бюджета города, необходимо привлечение федеральных и региональных средств. Как это и произошло с ремонтом ул. Оловозаводской. Осенью жители получат фактически новую четырехполосную дорогу».

Подрядчика выполнения работ определили с помощью аукциона. Сейчас конкурсные процедуры уже отыграны и работы ведутся в полном объеме.

«Самое главное – это качество. Сегодня мы собрались, чтобы посмотреть, вовремя ли отыграны конкурсные процедуры, проверить качество выполняемых работ. Убедиться, что будут пешеходные переходы, разворотные места предусмотрены, где это необходимо. На объекте находятся и заказчики из мэрии, мы с ними обсуждаем ремонт трамвайных путей. В проект текущих работ это не входит, но есть места, где ремонтировать просто необходимо, — уточнил депутат Вениамин Пак.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт участка ул. Оловозаводской от перекрестка с ул. Тюменской до ул. Мира, и участок ул. Мира до пересечения с ул. Аникина общей протяженностью 850 метров.

На проезжей части будет полностью заменено дорожное покрытие, установлены бордюры, проложена ливневая канализация. Здесь обустроят парковочные карманы и заездные карманы для общественного транспорта, пешеходные тротуары, будет модернизирован светофор, отремонтированы посадочные платформы на трамвайных остановках. Движение организуют по двум полосам в каждом направлении.

Завершить капитальный ремонт ул. Оловозаводской планируется к 9 сентября.

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