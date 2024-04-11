В Новосибирске продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На 11 апреля в Новосибирске проголосовали более 100 тысяч человек.

«В Новосибирске каждый район выставил свой проект, сейчас по голосам лидирует проект набережной в Кировском районе», — сообщила начальник управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики региона Наталья Аббасова.

Кировский район Новосибирска продолжил историю большого села Кривощековского, которое более трех веков назад построили первые русские поселенцы на территории будущей Новосибирской области. Именно с этих мест со строительством моста через Обь начинается история Ново-Николаевска, переименованного в Новосибирск.

Набережная на улице Саввы Кожевникова в Северо-Чемском жилмассиве — традиционное место отдыха для жителей Кировского района. Они гордятся историей этой живописной территории и дружно за ней ухаживают. Более 20 лет ежегодно проводится акция «Чистый берег». У выхода к реке установлена лестница для спуска, заасфальтирована пешеходная зона, установлен дебаркадер для причаливания речного трамвая и схода пассажиров на берег.

Сегодня городские депутаты и общественники Кировского района презентовали проект благоустройства набережной. Предложенная для голосования территория расположена в Северо-Чемском микрорайоне на ул. Саввы Кожевникова, недалеко от железнодорожного моста.

Концепция благоустройства парка по ул. Саввы Кожевникова 1 of 8

Проектом благоустройства предусмотрена двухуровневая рекреационная зона. На территории смонтируют два игровых городка для детей разных возрастов. В верхней зоне появится линейный парк с пешеходными маршрутами, местами для отдыха и спорта. Будут созданы смотровые площадки, велодорожка, площадка для выгула собак, спортивная зона. Пляжную зону проектировщики сохранили полностью, а в тихой зоне, среди деревьев, планируется создать экотропу.

Победа в голосовании позволит начать проектирование объекта и первые работы по подготовке благоустройства уже в следующем году. Для выбора этой территории необходимо принять участие в голосовании по 30 апреля на сайте.

«Активно призываю поддержать голосованием набережную на улице Саввы Кожевникова, чтобы в Кировском районе появилась комфортная набережная — с пляжем, с местом для семейного отдыха и для развития спорта. Надеюсь, что кировчане смогут в очередной раз объединиться, и мы начнем здесь масштабное благоустройство», — обратился к жителям председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.