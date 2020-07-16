Губернатор Новосибирской области высоко оценил качество работ по реконструкции и оснащению областного перинатального центра, скорость их выполнения: всё планируется завершить к осени этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Проект нам всем знаком, но сметы и листы проектной документации не демонстрируют всего масштаба и сложности работ, с которыми пришлось столкнуться нашим строителям. Одно перечисление впечатляет – четыре системы медицинских газов, система электроснабжения с резервированием, пятнадцать систем слабых токов – сигнализация, видеонаблюдение и прочее. Сто восемьдесят шесть систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления», — перечислил губернатор.

Сегодня на площадке строительства акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы работает более 300 человек. Работа идет с опережением графика вопреки всем сложностям, вызванным пандемией. Перинатальный центр — стратегически важный объект для новосибирского здравоохранения.

Генеральный директор АО «БСТ» Александр Воронин сообщил, что в здании уже полностью смонтированы внутренние сети отопления, проведена стяжка полов, возведены перегородки, установлены окна и витражи. На финальной стадии устройство кровли, вентилируемого фасада, обустройство наружных сетей тепло- и водоснабжения, канализации, в том числе, ливневой. Идут работы по обустройству внутренних сетей канализации, водопровода, в том числе, пожарного. Также идут работы по обустройству отопления и электроснабжения, системы кондиционирования и вентиляции, установке дверей и витражей внутри здания. По проекту подрядчик также проведет работы по благоустройству территории – возле здания перинатального центра будет высажена липовая аллея.

«Благодаря ударному труду строителей: «Бердского строительного треста», коллективу Александра Алексеевича, мы видим финиш многолетней эпопеи со строительством перинатального центра в Новосибирске. Еще полтора года назад было страшно и больно смотреть на пустые окна недостроенного здания. Возобновлению строительства предшествовала большая работа. Спасибо нашим руководителям — Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву – без их поддержки приступить к завершению строительства перинатального центра в прошлом году не получилось бы. Напомню, что по графику реализации проекта – ввод в 2021 году, сегодня есть все основания, для того, чтобы завершить работы в срок, а возможно даже с опережением», – подчеркнул Андрей Травников.

«Есть четкий стандарт, порядок оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации, здесь, безусловно, все порядки выдержаны. Что будет уникального на площадке нашего новосибирского перинатального центра – это развитие фетальной хирургии. Это возможность оказать, в том числе малоинвазивную, хирургическую помощь еще не родившемуся ребенку», – отметил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Строительство перинатального центра началось в 2013 году. В 2014 году работы на объекте были «заморожен» из-за трудностей с финансированием. При активном участии главы региона, правительства Новосибирской области работы на объекте удалось сдвинуть с «мёртвой точки» и в мае прошлого года был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта с АО «Бердский строительный трест». А уже 5-го июня 2019 года БСТ приступил к реконструкции центра. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

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