На сегодняшней встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и председателем регионального Законодательного Собрания Александром Ведерниковым обсуждали актуальные социально-экономические вопросы и общественно-политическую ситуацию, сообщил пресс-центр полпредства.

Среди тем, которые стали предметом разговора полпреда Сергея Меняйло с руководством Иркутской области — реализация в регионе мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено исполнению указов и поручений президента Владимира Путина о дополнительных выплатах медицинским работникам, мерах поддержки гражданам и предприятиям.

С июня из бюджета области юридическим лицам и предпринимателям, которые из-за финансовых проблем не могут выплачивать заработную плату, платить страховые взносы, а также перешедшим в режим неполного рабочего дня или недели, предоставляются субсидии. Всего из бюджета Иркутской области на это направлено 53,6 миллиона рублей.

Рассматривалось на встрече и исполнение в области национальных проектов, региональных программ, направленных на социально-экономическое развитие региона. В рамках нацпроектов в текущем году в Приангарье предполагается построить и ввести в эксплуатацию 26 объектов капитального строительства – школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты.

Также обсуждалась ликвидация последствий паводка 2019 года и прохождение в регионе текущего пожароопасного периода. На территории лесов Иркутской области с 3 по 9 июля в связи с осложнением лесопожарной обстановки вводился режим чрезвычайной ситуации. По обращению врио губернатора Игоря Кобзева в область прибыли 140 пожарных-десантников Авиалесоохраны из других регионов страны, а также воздушные суда МЧС России.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.