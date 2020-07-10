Новосибирский электровакуумный завод в годы войны

Новосибирский электровакуумный завод (НЭВЗ) принимает участие в региональной акции «Карта нашей Победы». Этот проект инициирован и реализуется центром «Культурный город» при поддержке общественного движения «Сделай выбор». И сегодня активно идет процесс сбора свидетельств, из которых, как из деталей пазла, и сложится в итоге карта нашей Победы.

Город трудовой доблести

По словам трехкратного победителя олимпийских игр, Героя России, лидера движения общественной поддержки «Сделай выбор» Александра Карелина, присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» символизирует, насколько важен был вклад жителей города, работавших на предприятиях и в институтах на нужды фронта, для победы в Великой Отечественной.

«Участники проекта («Карта нашей Победы») собирают информацию о жизни Новосибирска в годы Великой Отечественной войны, открывают новые подробности в истории знаковых зданий, улиц, известных предприятий и организаций, — поясняет Александр Карелин. — Конечно, заявка Новосибирска на звание «Город трудовой доблести» придала особое значение работе профессиональных историков, краеведов и энтузиастов. Санитарные ограничения внесли коррективы в план событий, но никак не повлияли на содержательную часть».

Александр Карелин также добавил, что сохранение исторической памяти укрепляет связь поколений, а рассказы о судьбах людей, самоотверженно работавших в тылу, являются отличным примером искренней любви к Родине и впечатляющей силы духа.

Для того чтобы события военных лет были не сухими фактами, а интересными объемными историями, наполненными живыми деталями и человеческими судьбами, родилась инициатива встречаться с представителями предприятий, работавших в годы войны. Чтобы они от первого лица передавали хронологию событий тех лет. В этом плане уникальным примером может служить Новосибирский электровакуумный завод (НЭВЗ). Предприятие зародилось в самом начале войны, с эвакуацией в Новосибирск ленинградского электронного завода «Светлана». Кроме того, НЭВЗ чтит и бережно хранит свою историю в собственном музее.

Эта история — еще одна деталь, благодаря которой и состоялась победа над фашистской Германией. Вместе с представителями НЭВЗа «Континент Сибирь» восстановил обстоятельства зарождения и работы предприятия.

Как все возникло?

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирск из европейской части страны было эвакуировано более 50 заводов и научных организаций. В их числе был ленинградский завод «Светлана» — крупнейшее в Советском Союзе предприятие электронной промышленности.

Оборудование и сотрудников ленинградского завода отправили в Сибирь 19 июля 1941 года. Первые эшелоны пришли в Новосибирск уже 7 августа. Правда, часть из них так и не доехала — попала под бомбежку.

С железнодорожного вокзала уцелевшее оборудование по трамвайным путям перетащили на окраину города. Завод обосновался на территории строящегося сельхозинститута. И уже 24 августа здесь приняли решение о создании самостоятельного предприятия — завода № 617. Эта дата теперь считается днем рождения Новосибирского электровакуумного завода.

Как рассказывают в НЭВЗе, обком ВКП (б) поручил вновь созданному предприятию в короткие сроки приступить к выпуску боеприпасов, в основном это были стабилизаторы для ракетных снарядов.

И заводчане не подвели. Пройдет всего два месяца, а предприятие уже выдаст первую партию продукции — 8 тысяч штук, в декабре того же года — 35 тысяч стабилизаторов, важнейших деталей для реактивных снарядов. Удивительно, но производство наладили практически в полевых условиях — половина оборудования отсутствовала, инструментов тоже не хватало. И при всем этом Новосибирский электровакуумный завод, по сути, стал единственным поставщиком приемно-усилительных ламп, без которых невозможна работа систем радиолокации, навигации и электросвязи. Это была уникальная и технологически сложная продукция.

Для того чтобы сделать эти радиолампы, необходимо было здесь же разместить завод, который бы изготавливал стекло. Поэтому в рамках электровакуумного завода создают еще и такое производство. Проблему кадров для стеклодувного завода тоже решили быстро. Из Ленинграда в Новосибирск приехало мало профессиональных стеклодувов, стали брать и обучать сибиряков. Так штат уже за первый год вырос до тысячи человек. Позднее тремя авиационными рейсами на завод завезут недостающее оборудование и специалистов.

И почти всем им предстояло жить в чрезвычайно трудных условиях. Новосибирский Горисполком еще в сентябре 1941-го передал заводчанам два недостроенных четырехэтажных дома, один из них — на улице Дуси Ковальчук, второй — на Парковой. Рабочие собственными силами достраивали свои жилища. Понятно, что мест там на всех не хватало.

Сохранились записки в адрес обкома партии, где директор завода Николай Александрович Жук пишет, что 376 человек живут в цехах, их больше негде разместить. Передовую продукцию они делают практически под открытым небом. Чтобы организовать для сотрудников хоть какую-то крышу над головой, прямо в цехах строили нары. Здесь люди спали, здесь же и трудились во благо Родины и Победы.

Герои своего времени

Жил на заводе и сам директор Николай АлександровичЖук, впоследствии лауреат Сталинской премии. В октябре 1941 года его пришлют в Новосибирск и назначат на эту должность. Это был твердый, волевой, требовательный и к подчиненным, и к себе человек. На заводе он находился круглосуточно. Рядом с кабинетом стояла его кровать. Под руководством Александра Николаевича в Новосибирске буквально на пустом месте в кратчайшие сроки, в невероятно сложных условиях вырос и крепко встал на ноги высокотехнологичный электровакуумный завод. Предприятие успешно выполняло все поставленные перед ним задачи. Два ордена Трудового Красного знамени, орден Ленина — вот свидетельство высокой оценки его труда и достижений коллектива завода. Это были настоящие герои своего времени.

В их числе — Мария Степановна Бабушкина. Она пришла работать на завод в 1942 году, ей было 14 лет. За плечами — семь классов образования. Девочка устроилась заварщицей и освоила все профессии горячих операций изготовления ламп. В феврале 1945 года она уже возглавляла комсомольско-молодежную фронтовую бригаду. Одновременно девушка поступила на вечернее отделение Новосибирского электромеханического техникума. С 1948 года последовательно занимала руководящие должности. Благодаря своему трудолюбию и ответственности девочка из простой крестьянской семьи доросла до заместителя директора завода по качеству, вошла в «золотой фонд предприятия», а также была удостоена звания Героя Социалистического труда.

И Мария, и все остальные сотрудники не просто работали, они жили интересами завода. Благодаря чему уже за первое полугодие 1942-го НЭВЗ выпустил продукции на 5 миллионов рублей, было изготовлено 72 000 приемно-усилительных ламп и свыше 1000 генераторных ламп. Это всего через год! В 1942 году здесь выпускали уже 57 типов ламп.

Для того чтобы прокормить сотрудников завода, в селе Комаровка организовали подсобное хозяйство. Около 70 гектаров земли отдали под огороды. Этим и выживали приехавшие работать на завод люди. Сохранились воспоминания очевидцев, которые рассказывали, что был даже рекордсмен, вырастивший 40 мешков картошки.

В 1944 году индивидуальными огородами занималось уже 97% работающих.

Заводчане не только сами строили себе жилища и выращивали еду. Даже валенки люди изготавливали самостоятельно. 400 пар сделали на заводе по приказу Наркома «для собственных нужд трудящихся». А с фронта им выделили 400 телогреек. Нужно было как-то одевать людей. Тем более что после блокадной зимы в Новосибирск прибыло пополнение — квалифицированные кадры завода «Светлана». У них не было ничего. Всех приехавших отправили в обсервационный пункт, поправить пошатнувшееся от голода здоровье. И только после этого специалисты приступили к работе.

Но, несмотря на все сложности военного времени, здесь не забывали и о будничных радостях. Так, в самый первый военный Женский день — 8 марта 1942 года — всем 86 работницам объявили благодарность.

Одновременно с ростом выпуска продукции на заводе улучшается жизнь работников. Открыт детский сад на 120 мест, создан фельдшерский пункт. Строятся дома для сотрудников. И к 1945 году жилой фонд завода составляет уже 8000 квадратных метров. И даже открыт пионерский лагерь. В первое лето в нем отдохнули 600 детей.

В 1942 году Наркомат обязал коллектив срочно выпустить 60 колб с ртутным выпрямителем для обеспечения бесперебойной связи ставки Верховного главнокомандующего со штабами фронтов. Во многом благодаря ответственным и высококвалифицированным кадрам государственный план завода уже в 1943 году был увеличен вдвое по сравнению с 42-м. Все годы войны здесь непрерывно велась разработка новой продукции. Созданные для нужд армии и флота СВЧ–диапазоны завод выпускает и сегодня. Это, конечно же, другие изделия, но завод, основанный в Новосибирске в тяжелейшем 1941-м и получивший название сибирской «Светланы», Новосибирский электровакуумный завод, НЭВЗ живет в нашем городе, выпускает приборы для радиолокации, медицинскую керамику, керамическую броню и электротехнические изделия и дружит с питерской «Светланой». Такая история.

История перед глазами

История предприятия доступна для всех жителей города. И самые первые детали, которые выпускал завод в годы войны, и современную продукцию можно увидеть в интерактивном музее, который расположен в ДК «Энергия».

В рамках подготовки к проекту «Карта нашей Победы» музей завода НЭВЗ посетил председатель правления Центра «Культурный город» Артем Свиряков. «Военная история этого завода заслуживает особого внимания, — отметил Артем Свиряков. —

Мне очень приятно, что предприятия Новосибирска, принимавшие участие в ВОВ, положительно отнеслись к нашему проекту и готовы поделиться своей историей. Наш долг — рассказать о каждом, чтобы не пропустить ни одного предприятия — героя Новосибирска».

Программа активностей проекта разнообразна, кроме конкурсов и викторин, с помощью участников движения «Сделай выбор» — творческой команды «Балкон-ТВ» создается видеофильм о проекте «Карта нашей Победы». Фильм будет передан в Новосибирский государственный краеведческий музей.

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