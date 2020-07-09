Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. «МегаФон» четвертый год подряд становится общероссийским лидером по скорости мобильного интернета.

Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

С 2017 года «МегаФон» сохраняет лидерство в рейтинге Ookla. «Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг, — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. — Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России».

В первом полугодии темпы роста строительства базовых станций «зеленого» оператора выросли по сравнению с 2019 годом, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций четвертого поколения.

Существенный прирост скорости и емкости сетей LTE и LTE Advanced обеспечил рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц, ранее задействованных для работы стандарта 2G. Кроме того, в крупных городах в местах высокой концентрации абонентов «МегаФон» начал использовать технологию MIMO 4×4, позволившую дополнительно ускорить работу мобильного интернета 4G на 15%.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс.

В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге – 29,29 Мбит/с, Самаре – 27,52 Мбит/с, в Новосибирске – 42,95 Мбит/с.

Полные результаты исследования качества мобильного интернета операторов за первое полугодие 2020 года можно посмотреть на сайте Ookla.

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