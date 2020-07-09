Аналитики МТС подготовили очередной отчет об изменении в предпочтениях интернет-ресурсов, которыми пользуются новосибирцы. В целом, по данным МТС, общая цифровая активность жителей Новосибирска по сравнению с весенними показателями снизилась, но по сравнению с прошлым годом остается высокой и на 70% превышает значения лета 2019 года.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений различных категорий, как федеральных, так и региональных.

По сравнению с началом весны, когда по всей стране установилась «карантинная пауза», жители Новосибирска стали меньше играть онлайн. При этом, как уже писал «КС», в апреле и мае самыми востребованными направлениями среди онлайн-решений были именно киберспортивные и геймерские сервисы, которые показывали почти десятикратный рост по сравнению с прошлым годом.

Сейчас наибольший рост среди цифровых сервисов показывают онлайн-кинотеатры и потоковое видео. По сравнению с прошлым годом их популярность выросла больше чем в 3,5 раза. Возможно, на эту тенденцию повлиял длительный период отсутствия возможности посещать развлекательные заведения и культурные организации, в том числе кинотеатры.

Интерес к рабочим сервисам продолжает снижаться – по сравнению с весенними месяцами востребованность продуктов видеоконференцсвязи и других сервисов для удаленной работы уменьшилась в четыре раза. Также упал интерес к образовательным онлайн-ресурсам: по сравнению с апрелем жители Новосибирска стали меньше в пять раз пользоваться интернет-курсами и онлайн-школами. Между тем, несмотря на диджитализацию образовательной отрасли, вызванную коронавирусом, сервисы онлайн-образования стали единственным цифровым направлением, спрос на который за последние 12 месяцев снизился. Подобную «отрицательная популярность» представители МТС объясняют началом периода отпусков и каникул, а также тем, что люди за период пандемии просто устали от формата онлайн-обучения.

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