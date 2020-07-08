По данным оперативного штаба на 8 июля в Приангарье выявлен 9468 случаев инфицирования СOVID-19, в том числе 243 — за минувшие сутки. Это самое большое число инфицированных коронавирусом, выявленных на территории одного региона в СФО.

В Иркутской области от СOVID-19 за сутки умерли еще трое. В регионе госпитализировано 1483 человека, из них 92 находятся в тяжелом состоянии. За весь период выздоровели 5236 человек, в том числе за прошедшие сутки 387 человек.

Более чем по 200 заболевших в области ежедневно выявляют две недели подряд. По данным Минздрава РФ на 7 июля, Иркутская область остается в десятке регионов России по заболеваемости COVID. Первый случай заражения в Иркутской области был выявлен 29 марта.

Напомним, НСО остаётся на 3-м месте в СФО по выздоровевшим от COVID-19.

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