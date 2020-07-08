Новосибирская область остаётся на 3-м месте в СФО по выздоровевшим от COVID-19

Валерий Иванов
 

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит данные по состоянию на 7 июля процента выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО.

В Сибири лидирует Республика Хакасия, где 73% выздоровевших. На втором месте Алтайский край — здесь выздоровели 72% от числа заболевших COVID-19. Новосибирская область продолжает удерживать третье место в этом списке — здесь выздоровело 64% от числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Последнюю строчку рейтинга занимает последнюю строчку рейтинга занимает Республика Тыва — в регионе выздоровело только 37% от общего числа выявленных заболевших COVID-19.

 

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