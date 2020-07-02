В январе-марте 2020 года новосибирцы купили в 4 раза больше таблеток от кашля, чем в прошлом году. Значительно вырос спрос и на жаропонижающие средства. Пиковым месяцем по продажам таких препаратов с начала года оказался март. Такие результаты показал анализ продаж лекарственных средств новосибирского фармпроизводителя Renewal («ПФК Обновление»).

В частности, за первые три месяца 2020 года розничные продажи составили 16 554 упаковки таблеток от кашля Renewal, в то время как за этот же период в 2019 году было продано 3 853 упаковки — прирост составил 330%. В апреле-мае ажиотаж ожидаемо снизился, но спрос все равно превысил показатели 2019 года. Например, было продано 5 216 упаковок таблеток от кашля (в прошлом году за два месяца продажи составили 2 824 упаковки).

Пандемия повлияла и на продажи жаропонижающих: в 1 квартале 2020 года продажи анальгина Renewal выросли на 80% к 1 кварталу 2019 года (с 12 448 упаковок до 22 406 упаковок), парацетамола — на 147% (с 66 597 до 164 235 упаковок), цитрамона п — на 169% (с 24 534 упаковок до 66 018 упаковок). В последующие два месяца было реализовано 50 390 упаковок цитрамона п (показатель апреля-мая 2019 года — 16 736) и 49 043 упаковки парацетамола (за апрель-май 2019 года было продано 29 692 упаковки).

Генеральный директор фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов: «Пиковый спрос на жаропонижающие и противокашлевые препараты пришелся на март. Это произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В марте компания реализовала более трех миллионов упаковок парацетамола по всей России. В первом квартале 2020 года каждая третья таблетка в стране была произведена на “ПФК Обновление”. В апреле-мае показатели снизились и пришли к прошлогодним значениям: потребители создали запасы препаратов в домашней аптечке».

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