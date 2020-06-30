В Новосибирске уже накоплен необходимый исследовательский опыт по методике фотодинамической инактивации (ФДИ) вирусов и бактерий, а предварительное испытание этот метод проходил в Германии на базе одной из университетских клиник, сообщает портал «Новости сибирской науки».

В Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины начались испытания нового способа борьбы с коронавирусом, который называется антиковидной фотодинамической терапией. Методика уже была одобрена межведомственной рабочей группой по коронавирусной инфекции при СО РАН в качестве одного из перспективных способов профилактики и лечения COVID-19.

«Исследования, проводимые совместно Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины и НГУ по фиксации результатов антимикробной и противовирусной фотодинамической терапии на примере коронавирусной инфекции помогут нам в будущем сформировать новый метод массового лечения широкого спектра заболеваний органов дыхания. Энергия светодиодов способна проникать через грудную клетку и запускать антимикробные, противовирусные и противовоспалительные реакции в легких. А доставка фотосенсибилизатора в нижние дыхательные пути возможна путем ингаляции через небулайзер с предактивацией лазерным излучением», — сообщил руководитель межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции при СО РАН, директор ФИЦ ФТМ, академик РАН Михаил Воевода.

Новосибирские исследователи считают, что новая методика фотодинамической инактивации вирусов и бактерий достаточно бюджетна и при этом представляет собой эффективное дополнение к уже существующим методам.

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