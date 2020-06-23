В Новосибирской области более двух тысяч избирательных участков будут работать на общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Глава региона Андрей Травников 23 июня проконтролировал готовность ряда новосибирских участков к работе с учетом строгого соблюдения санитарных норм в условиях пандемии коронавируса.

Комиссии подготовлены к процедуре голосования до дня голосования, которое пройдет с 25 по 30 июня включительно, а также к голосованию «на дому» и непосредственно ко дню проведения общероссийского голосования – 1 июля. Это позволяет исключить одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан. На избирательном участке каждому выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), при голосовании – одноразовую ручку. На входе в помещения для голосования будет организован температурный контроль.

Голосование вне помещения также будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. К гражданину на дом придут члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования. Голосование будет проходить бесконтактным способом на лестничной клетке. У члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого участника голосования с бюллетенем, заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Член комиссии обработает пакет дезинфицирующим средством.

Также голосование может быть организовано на придомовой территории. В участковые комиссии переданы 600 комплектов для проведения голосования на придомовых территориях.

Губернатор высоко оценил готовность избирательных участков к проведению голосования, отметив, что при их подготовке был учтен весь комплекс необходимых санитарных мероприятий. Также Андрей Травников отметил, что областная избирательная комиссия сформировала максимально удобный график работы УИКов: «Людям, которые работают в разные смены, по разному графику будет удобно и комфортно выбрать время, проголосовать утром или вечером. Я считаю, что Новосибирская область готова к голосованию».

Принятые меры по обеспечению всех мер санитарной безопасности при проведении голосования, обеспечивающие возможность большому количеству жителей Новосибирской области принять в нем участие, позволяют параллельно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ в Новосибирской области узнать мнение граждан еще по двум важным вопросам – провести анкетирования для определения приоритетов распределения «Народного бюджета», и по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Во время выездного совещания по готовности региона к голосованию, Андрею Травникову доложили — каким образом будет организовано анкетирование новосибирцев.

Напомним, что Новосибирская область — в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» — получила 300 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между всеми районами и городскими округами нашего региона. Куда их направить — предстоит решить самим жителям.

«Муниципалитеты получали и получают регулярную поддержку и из областного, и из федерального бюджетов. На компенсацию затрат на борьбу с коронавирусом регион получил не так давно 2 миллиарда рублей, которые распределяли по муниципалитетам. Но эти 300 млн рублей федерального бюджета мы не хотим распределять как обычно решением правительства или депутатского корпуса. Мы хотим спросить людей: на какие направления развития вашего города, вашего района, села вы хотели бы направить в первую очередь средства. Обобщим потом информацию и на ее основании будем целевым образом распределять средства муниципалитетам», — подчеркнул Губернатор. Глава региона отметил, что если опыт подобного анкетирования окажется удачным, то региональные власти намерены его использовать и в дальнейшем — уже при распределении муниципалитетам субсидий из областного бюджета.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.